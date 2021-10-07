Чтобы подарить гостям летнее настроение октябрьского вечера команда ДАХ в последний раз под открытым небом собирает своих гостей в дружеской атмосфере. Невероятные пейзажи, драйвовая музыка, горячий глинтвейн в руке и отличная компания – прекрасный коктейль для отдыха после напряженной недели, не так ли?
Еще одно интересное событие Киева Впервые в Украине состоится театрализованное цирковое шоу "СНЫ": удивительное видео
Развлекать вас в субботу будут:
- Талантливый диджей DIMITRI CRUZ, live-сеты которого влюбляют многих;
- Невероятные резиденты LETA и DI MOS, которые добавят запала танцам;
- А танцплощадку взорвет Lintu Sachame!
Что ожидает вас уже в эту субботу: видео с инстаграм-страницы LETA
Увлекательная атмосфера на вечеринках ДАХа: видео
От одного предчувствия хочется окунуться в эту горячую атмосферу – и именно это ощущение желает подарить вам команда ДАХ! Вам только стоит прихватить с собой хорошее настроение и теплую одежду, чтобы переменчивая погода никак не влияла на него.
А чтобы еще больше порадовать своих гостей – ДАХ организовал розыгрыш 10 билетов на Roof's garden party с очень простыми условиями. Детали – на инстаграм-странице организаторов мероприятия.
Атмосферные фото вечеринок команды ДАХ
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