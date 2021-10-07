Чтобы подарить гостям летнее настроение октябрьского вечера команда ДАХ в последний раз под открытым небом собирает своих гостей в дружеской атмосфере. Невероятные пейзажи, драйвовая музыка, горячий глинтвейн в руке и отличная компания – прекрасный коктейль для отдыха после напряженной недели, не так ли?

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Развлекать вас в субботу будут:

Талантливый диджей DIMITRI CRUZ, live-сеты которого влюбляют многих;

Невероятные резиденты LETA и DI MOS, которые добавят запала танцам;

А танцплощадку взорвет Lintu Sachame!

Что ожидает вас уже в эту субботу: видео с инстаграм-страницы LETA

Увлекательная атмосфера на вечеринках ДАХа: видео​

От одного предчувствия хочется окунуться в эту горячую атмосферу – и именно это ощущение желает подарить вам команда ДАХ! Вам только стоит прихватить с собой хорошее настроение и теплую одежду, чтобы переменчивая погода никак не влияла на него.

А чтобы еще больше порадовать своих гостей – ДАХ организовал розыгрыш 10 билетов на Roof's garden party с очень простыми условиями. Детали – на инстаграм-странице организаторов мероприятия.

Атмосферные фото вечеринок команды ДАХ

Где: г. Киев, Соборности, 30А, крыша дома

Когда: 9 октября 2021 года в 16:00

Стоимость: Онлайн-билеты – 200 грн

Цена при входе – 300 грн Действует face/age control

Подробную информацию можно узнать в телеграме, инстаграме или по телефону 063 952 42 40

Внимание! Приобретя билет на "ДАХ", вы автоматически соглашаетесь с правилами поведения и техники безопасности, с которыми можно ознакомиться онлайн.