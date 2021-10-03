Масштабный драйвовый фестиваль "Территория У" в Умани – идеальный вариант проведения выходного!

Осенняя погода побуждает все больше сидеть дома под пледом? Забудь! Оставь пассивность на потом и отправляйся туда, где сумасшедший драйв закрутит тебя в танце уже в это воскресенье!

Где: город Умань, Площадь Соборности

Когда: 3 октября 2021 в 15:00

Сколько: 400 гривен

Сегодня, 3 октября 2021 года, в 15:00 стартует музыкальный мегафестиваль "Территория У" в Умани, который в течение семи часов не даст заскучать гостям. Еще бы! Ведь развлекать будут мегапопулярные звезды Украины, чьи песни крутят не только по радио, я есть и во многих плейлистах поклонников:

группа Yellow shoes (с 16:00 до 16:45);

группа G-ART # всепоцимбалах (с 17:00 до 17:45);

Jerry Heil (с 18:00 до 19:00);

Артем Пивоваров (с 19:00 до 20:00);

MONATIK (с 20:00 до 21:00);

топовый ди-джей Украины Dj Tapolsky (с 21:15 до 22:15).

И, кроме того, в течение всего дня зажигательная ведущая Анна Карпенко будет держать ваши эмоции выше неба!

MONATIK – кружит смотреть онлайн

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А чтобы довести шоу до фееричности, от одного ожидания которого хочется пританцовывать, организаторы подготовили единственное в Восточной Европе лазерное шоу и праздничный магафеерверк! Этот фестиваль музыки однозначно подарит вам множество эмоций, которые будут греть длительное время и после.

Чтобы за время действа вы не проголодались – на территории мероприятия будут работать фудкорты с блюдами и напитками на любой вкус. Не нашли желаемого? Не беда! Ведь каждый посетитель фестиваля, который приобрел билет и получил браслет при входе, может покидать его территорию, а потом снова возвращаться на фестиваль.