Сьогодні, 3 жовтня 2021 року, о 15:00 стартує музичний мегафестиваль "Територія У" в Умані, що протягом семи годин не дасть занудьгувати своїм гостям. Ще б пак! Адже розважатимуть мегапопулярні зірки України, чиї пісні крутять не лише по радіо, я і є у багатьох плейлистах шанувальників:
- гурт Yellow shoes (з 16:00 до 16:45);
- гурт G-ART #всепоцимбалах (з 17:00 до 17:45);
- Jerry Heil (з 18:00 до 19:00);
- Артем Пивоваров (з 19:00 до 20:00);
- MONATIK (з 20:00 до 21:00);
- топовий ді-джей України Dj Tapolsky (з 21:15 до 22:15).
Й, окрім того, протягом всього дня запальна ведуча Анна Карпенко триматиме ваші емоції вище неба!
MONATIK – Кружит дивитися онлайн
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А щоб довести шоу до феєричності, від одного очікування якого хочеться пританцьовувати, організатори підготували єдине у Східній Європі лазерне шоу та святковий магафеєрверк! Цей фестиваль музики однозначно подарує вам безліч емоцій, що грітимуть тривалий час і після.