Де: місто Умань, Площа Соборності

Коли: 3 жовтня 2021 о 15:00

Скільки: 400 гривень

Сьогодні, 3 жовтня 2021 року, о 15:00 стартує музичний мегафестиваль "Територія У" в Умані, що протягом семи годин не дасть занудьгувати своїм гостям. Ще б пак! Адже розважатимуть мегапопулярні зірки України, чиї пісні крутять не лише по радіо, я і є у багатьох плейлистах шанувальників:

гурт Yellow shoes (з 16:00 до 16:45);

гурт G-ART #всепоцимбалах (з 17:00 до 17:45);

Jerry Heil (з 18:00 до 19:00);

Артем Пивоваров (з 19:00 до 20:00);

MONATIK (з 20:00 до 21:00);

топовий ді-джей України Dj Tapolsky (з 21:15 до 22:15).

Й, окрім того, протягом всього дня запальна ведуча Анна Карпенко триматиме ваші емоції вище неба!

MONATIK – Кружит дивитися онлайн

Читайте також Концерт Монатіка чи екшен про Бонда: як цікаво провести вихідні 2 – 3 жовтня у Києві

А щоб довести шоу до феєричності, від одного очікування якого хочеться пританцьовувати, організатори підготували єдине у Східній Європі лазерне шоу та святковий магафеєрверк! Цей фестиваль музики однозначно подарує вам безліч емоцій, що грітимуть тривалий час і після.

Важливо! Щоб за час дійства ви не зголодніли – на території заходу будуть працювати фуд-корти зі стравами та напоями на будь-який смак. Не знайшли бажаного? Не біда! Адже кожен відвідувач фестивалю, який придбав квиток та отримав браслет при вході, може покидати його територію, а потім знову повертатись на фестиваль.