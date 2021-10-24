Место силы и заповедник для ведьм: тематическая экскурсия мистическим Киевом

Киев – город с древней историей, корни которой уходят нескольких веков. Поэтому в столице известно немало мест силы, есть мистические локации и ходят легенды о ведьмах. В канун Хэллоуина здесь состоится тематическая экскурсия.

Во время экскурсии некоторые мифе развенчают. Но для всех желающих будет много интересного о колдунах и потусторонние силы в лучших традициях праздника Хэллоуина.

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Киев – город ведьм

Экскурсия начнется 30 октября в 16:00 из центра Киева – возле церкви Богородицы Пирогощи на Контрактовой площади, 1.

Посетители и слушатели услышат интересную лекцию о магии и ведьмацтво не только в столице, но и по всему миру. Участники узнают где в Киеве Лысые горы и в чем заключается особенность украинского колдовства. Лектор расскажет о настоящих ведьм и о том, каким преследованиям они подвергались на наших землях. А еще – много необычного о местах, которые казались знакомыми.

За 2,5 часа участники также узнают почему Украину называют "заповедником для ведьм", где в Киеве нашли "захоронения ведьмы", "места силы" Киева и множество интересных о Замковую гору.

Стоимость экскурсии – 300 гривен.