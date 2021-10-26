Мне достаточно аплодисментов, – Элтон Джон попрощается со сценой последними концертами

Известный исполнитель Элтон Джон заявил о завершении музыкальной карьеры. Он заявил, что после прощального тура хочет уделить больше внимания своей семье и побыть с ними.

В настоящее время певец готовится к мировому туру Farewell Yellow Brick Road. Из-за эпидемии и травмы ему пришлось перенести часть выступлений до 2023 года.

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Элтон Джон прощается со сценой

74-летний Элтон Джон говорит, что готов провести качественно время со своим мужем и детьми. Сейчас сыновьям Закара и Ильи – 10 и 8 лет. Певец отмечает, что в скором времени они уже станут подростками, а он не хочет пропускать важные моменты в семье.

Я не знаю сколько времени мне осталось на этой земле после этого. Знаете, мне достаточно аплодисментов. Я не хочу продолжать путешествовать. Я не хочу быть вдали от своей семьи. Каждый день – это бонус. Я трезв, я чист и могу ценить жизнь на жизненных уровнях,

– заявил Элтон Джон.

Он добавил, что когда его мировое турне завершится, ему будет уже 76 лет.

Yellow Brick Road: прощальный тур

John's Farewell Yellow Brick Road: Final Tour начнется в январе 2022 года в Новом Орлеане, штат Луизиана. Запланировано 30 выступлений в Северной Америке и Европе, а также в Новой Зеландии к 2023 году. В социальных сетях Элтон Джон отметил, что будет выступать на максимуме.

Независимо от того, состоится ли это следующим летом во Франкфурте, или на легендарном стадионе Dodger Stadium на грандиозный финал в Соединенных Штатах, я не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех в последний раз. Это был невероятный тур до сих пор, полный самых удивительных максимумов, и я с нетерпением жду того, чтобы оставить с вами больше замечательных воспоминаний на этих последних шоу,

– заявил мировой исполнитель.

Последний европейский этап тура перенесли с 2018 года из-за травмы колена, а впоследствии – мировой пандемии. В то же время певец получает удовольствие от возобновления концертов и отметил, что "реакция фанатов" заставляет его "душу прыгать"