Среди слушателей было немало известных звезд. Певица исполнила для них 4 трека из своего еще не выпущенного альбома и композиции из предыдущих пластинок.

К слову Coldplay выступил на концерте с неожиданным дуэтом: видео-сюрприз

Концерт для звездных гостей

Ведущая программы "Adele One Night Only" Опра Уинфри представила 33-летнюю обладательницу "Грэмми" в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Певица Адель выпала перед такими гостями, как Дрейк, Крис Дженнер, Эллен ДеДженерес и жена Порша де Росси, Лиззо, Джеймс Корден, Сара. Полсон, Гордон Рамзи и Гейл Кинг.

Среди гостей был бывший муж Адель Саймон Конеки и их 9-летний сын Анджело, получивший особый крик на сцене от своей мамы.

Какие треки Адель спела для зрителей

На сцене обсерватории Адель исполнила 4 трека из своего будущего альбома "30", в том числе недавно выпущенный главный сингл "Easy On Me".

Клип на новый трек: видео

Певица также исполнила фрагменты из своего альбома 2008 года 19, хиты с 2011 года 21 и 25 2015 года.