Надя Дорофеева представит Украину на корейском k-pop фестивале: подробности

Ранее Посольство Республики Корея отметило звезду за популяризацию k-pop культуры в Украине. Теперь Надя Дорофеева стала первой украинской артисткой, которую пригласили выступить на фестивале современной корейской культуры k-pop Let's Play Hongdae в XR-формате.

Об этом сообщила сама Надя Дорофеева на своей странице в инстаграме, опубликовав афишу с анонсом ее участия в фестивале Let's Play Hongdae.

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Она отметила, что давно увлекается Кореей, ее культурой и местным стилем, а в конце поста написала фразу на корейском "한국 에 대한 사랑 으로", что переводится как "С любовью к Кореи".

Фестиваль пройдет в онлайн-формате в течение 22 – 24 октября на платформах BBANGYA TV и olleh tv, а уже в эту субботу, 23 октября, можно будет увидеть выступление украинской звезды.

Как сообщили на официальной странице мероприятия в инстаграме, кроме Нади Дорофеевой в этот день выступят:

NELL

NEMESIS

JungHeum Band

STORY SELLER

LiveYubin

Touched

GUYZ

ASH DA HERO

Что такое K-pop

Музыкальный жанр Южной Кореи, который охватывает множество стилей и течений музыки этой страны: электропоп, хип-хоп и современный ритм-энд-блюз. Сегодня это целая субкультура, популярная во всем мире и в Украине в частности.

Текст публикации Нади Дорофеевой

Вы знаете, что у меня с Кореей длинная история и большая любовь. Я восхищаюсь ее культурой и местным стилем!

Несколько лет назад Посольство Республики Корея наградило меня за популяризацию k-pop культуры в Украине. А сейчас я стала первым украинским артистом, приглашенным на фестиваль корейской культуры Let's Play Hongdae в XR-формате.

Билеты доступны на сайте @hongdaeya, увидимся в эфире 23 октября @rockinkoreaent!