Надя Дорофеева представит Украину на корейском k-pop фестивале: подробности
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Ранее Посольство Республики Корея отметило звезду за популяризацию k-pop культуры в Украине. Теперь Надя Дорофеева стала первой украинской артисткой, которую пригласили выступить на фестивале современной корейской культуры k-pop Let's Play Hongdae в XR-формате.
Об этом сообщила сама Надя Дорофеева на своей странице в инстаграме, опубликовав афишу с анонсом ее участия в фестивале Let's Play Hongdae.
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Она отметила, что давно увлекается Кореей, ее культурой и местным стилем, а в конце поста написала фразу на корейском "한국 에 대한 사랑 으로", что переводится как "С любовью к Кореи".
Фестиваль пройдет в онлайн-формате в течение 22 – 24 октября на платформах BBANGYA TV и olleh tv, а уже в эту субботу, 23 октября, можно будет увидеть выступление украинской звезды.
Как сообщили на официальной странице мероприятия в инстаграме, кроме Нади Дорофеевой в этот день выступят:
- NELL
- NEMESIS
- JungHeum Band
- STORY SELLER
- LiveYubin
- Touched
- GUYZ
- ASH DA HERO
Что такое K-pop
Музыкальный жанр Южной Кореи, который охватывает множество стилей и течений музыки этой страны: электропоп, хип-хоп и современный ритм-энд-блюз. Сегодня это целая субкультура, популярная во всем мире и в Украине в частности.
Текст публикации Нади Дорофеевой
Вы знаете, что у меня с Кореей длинная история и большая любовь. Я восхищаюсь ее культурой и местным стилем!
Несколько лет назад Посольство Республики Корея наградило меня за популяризацию k-pop культуры в Украине. А сейчас я стала первым украинским артистом, приглашенным на фестиваль корейской культуры Let's Play Hongdae в XR-формате.
Билеты доступны на сайте @hongdaeya, увидимся в эфире 23 октября @rockinkoreaent!