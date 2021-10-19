В переводе это означает "я ненавижу детей". Название тура родилась от одноименной песни.

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Выступление лидера группы Rammstein

Линдеманн выступит в киевском клубе Stereoplaza. Концерт запланирован на 18 января 2022 года. Певец вернется в Украину уже с новой группой в рамках европейского тура Ich Hasse Kinder.

Тур получил название в честь одноименной песни, которую музыкант выпустил в День защиты детей. Однако эпатаж только начинался: в композицию сняли клип в Москве. Сюжет видео работы разворачивается в 1989 году в одной из школ СССР.

Тилль Линдеманн

Фронтмен и голос группы RAMMSTEIN и своеобразная икона индустриальной сцены. К весне 2020 исполнитель сотрудничал с Питером Тегтгреном – у них был общий проект Lindemann. Но он прекратил свое существование. Немецкий певец приедет на выступление в 2022 году уже с новой группой.