В переводе это означает "я ненавижу детей". Название тура родилась от одноименной песни.
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Выступление лидера группы Rammstein
Линдеманн выступит в киевском клубе Stereoplaza. Концерт запланирован на 18 января 2022 года. Певец вернется в Украину уже с новой группой в рамках европейского тура Ich Hasse Kinder.
Тур получил название в честь одноименной песни, которую музыкант выпустил в День защиты детей. Однако эпатаж только начинался: в композицию сняли клип в Москве. Сюжет видео работы разворачивается в 1989 году в одной из школ СССР.