Самый известный львовский хор "Дударик" празднует 50-летие: объявили расписание концертов
Источник:хор "Дударик"
Львовский мужской хор "Дударик" празднует свой юбилей 50-летия концертной программой. Его участники сообщили о художественном марафон, посвященный этому событию. Запланировано 3 события - билеты уже можно приобрести в кассах города.
Первый концерт состоялся 4 октября во театре имени Заньковецкой. Он собрал аншлаг в зале.
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"Дударик 50": программа празднования во Львове
"Два по 50? - Пожалуйста!"Дата: 15 октября в 17:00
Локация: Львовская национальная филармония
Билеты: 350 гривен
Запланировано выступление вокальной формации "Дударик-FOREVER" в сопровождении эстрадного оркестра. Гостями праздника будут коллективы, которым тоже скоро исполнится 50. Отсюда – и шутливое название. Совместно с "Дудариком" выступит фольклорный ансамбль "Радуга" (из города Белгород-Днестровский). Солисты – Юрий Иосифович, Олег Лихач и Юрий Шевчук.
Праздничная программа "Дударик 50"Дата: 17 октября в 18:00
Локация: Львовская национальная опера
Билеты: 240 – 550 гривен
На праздничной концертной программе также будут гости. На сцене будет выступать "Хорея Козацька" – рыцари духа, упорные исследователи, реконструкторы и репрезентанты украинской музыки 17-20 веков. Слушатели услышат их уникальное сольное звучание, а также творческий симбиоз аутентичных красок с мужским и мальчишеским составом капеллы.
Вторая часть концерта тоже будет проходить со звездными гостями. Произведения будут исполнять в сопровождении Академического симфонического оркестра "INSO-Львов" и солистов Львовской и Киевской национальной опер Людмилы Осташ, Татьяны Вахновская, Романа Трохимук и Сергея Магеры.
Oktoberfest по-львовски: как прошедшее мероприятие
Первый праздничный концерт "Дударика" в честь юбилея состоялся в театре имени Марии Заньковецкой 4 октября. Распроданы были все 100 билетов. Пользователи в фейсбуке делятся положительными впечатлениями и благодарят исполнителям за невероятный концерт.
Красноречивые фотографии с концерта «Oktoberfest по-киевски» / Фото Роман Метельский