Самый известный львовский хор "Дударик" празднует 50-летие: объявили расписание концертов

Львовский мужской хор "Дударик" празднует свой юбилей 50-летия концертной программой. Его участники сообщили о художественном марафон, посвященный этому событию. Запланировано 3 события - билеты уже можно приобрести в кассах города.

Первый концерт состоялся 4 октября во театре имени Заньковецкой. Он собрал аншлаг в зале.

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"Дударик 50": программа празднования во Львове

"Два по 50? - Пожалуйста!"

: 15 октября в 17:00: Львовская национальная филармония: 350 гривен

Запланировано выступление вокальной формации "Дударик-FOREVER" в сопровождении эстрадного оркестра. Гостями праздника будут коллективы, которым тоже скоро исполнится 50. Отсюда – и шутливое название. Совместно с "Дудариком" выступит фольклорный ансамбль "Радуга" (из города Белгород-Днестровский). Солисты – Юрий Иосифович, Олег Лихач и Юрий Шевчук.

Праздничная программа "Дударик 50"

: 17 октября в 18:00: Львовская национальная опера: 240 – 550 гривен

На праздничной концертной программе также будут гости. На сцене будет выступать "Хорея Козацька" – рыцари духа, упорные исследователи, реконструкторы и репрезентанты украинской музыки 17-20 веков. Слушатели услышат их уникальное сольное звучание, а также творческий симбиоз аутентичных красок с мужским и мальчишеским составом капеллы.

Вторая часть концерта тоже будет проходить со звездными гостями. Произведения будут исполнять в сопровождении Академического симфонического оркестра "INSO-Львов" и солистов Львовской и Киевской национальной опер Людмилы Осташ, Татьяны Вахновская, Романа Трохимук и Сергея Магеры.

Oktoberfest по-львовски: как прошедшее мероприятие

Первый праздничный концерт "Дударика" в честь юбилея состоялся в театре имени Марии Заньковецкой 4 октября. Распроданы были все 100 билетов. Пользователи в фейсбуке делятся положительными впечатлениями и благодарят исполнителям за невероятный концерт.

Красноречивые фотографии с концерта «Oktoberfest по-киевски» / Фото Роман Метельский