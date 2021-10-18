Не желтыми листьями едиными: 10 локаций Киева для ваших волшебных фотографий

Безусловно, осенние фотографии ассоциируются в первую очередь с такими яркими желтыми листьями и капучино в руке. Но зачем себя ограничивать? Вашему вниманию локации, куда захочется взять фотографа.

Не знаете, где можно сделать атмосферные фото в Киеве, кроме его центральной части? Мы подобрали 10 прекрасных локаций, фотографии из которых прекрасно дополнят и вашу личную коллекцию, и ленту в инстаграме.

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Музей-мастерская Знобы-Голембиевских

: улица Игоря Брановицкого, 2Впонедельник – пятница с 11:00 до 17:00бесплатный

Музей-мастерская творческой династии Знобы-Голембиевских – это большое собрание авторских оригинальных скульптур трех поколений художников. Их можно осмотреть как из обычного ракурса, так и с десятиметровой высоты – для этого используют антресоли в основном зале.

Энергетика, атмосфера, ощущение присутствия на творческой кухне, где много лет делают скульптуры – поражают и вдохновляют на волшебные фотографии, для создания которых не жалко и пригласить профессионального фотографа.

Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко НАН Украины

Немало киевлян и гостей города считают, что прикоснуться к лошади казака Мамая, скульптуры, которая стоит при входе в музей – это поймать за хвост удачу.: улица Тимирязевская, 1: ежедневно с 8:00 до наступления сумерек: 60 гривен для взрослых, 30 гривен для школьников

Огромная площадь, невероятное разнообразие растений и локаций, а также Корейский сад! От портретов до косплея – места для идей много.

Фотографии ботанического сада / Источники: сайт Ботанического сада, Википедия и Аnga trevel

Еще немного Азии в Киеве – парк "Киото"

: станция метро "Лесная", улица Киото, 21

Еще одна отличная локация для фото под открытым небом в восточном, японском стиле. Конечно, самые прекрасные фото здесь выйдут весной, когда будут цвести сакуры, но и осенью можно создать прекрасные фотографии в золотистых оттенках возле скульптур, красного моста или же тории.

Национальный историко-архитектурный музей Киевская крепость

Где: улица Госпитальная, 24А, вход с бульвара Леси Украинки 12-14

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

Подробная информация о ценах по ссылке

Большая площадь уникального музейного комплекса с крепостной стеной, капонирами и арками у входа и туннелями внутри, а также здесь есть отличная стена из деревянных балок, которые живописно украшены сверху. Романтические фото или таинственные под Хэллоуин и в стиле фэнтези – все в вашей фантазии и руках.

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского

проспект Победы, 37

А как насчет фотографий под открытым небом с Хогвартсом на заднем фоне, сделанных прямо в столице? Территория Политехнического института наталкивает именно на такие впечатления! А еще красивыми здесь будут фото в винтажном стиле в элегантном наряде или нуарные черно-белые фотографии.

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского / Источник ZeFt

Манекены на улице Олеся Гончара

: улица Олеся Гончара, 25

Одна из самых красивых арок Киева подарит вам крутой стрит-стайл или кэжуал, которые здесь будут выглядеть просто великолепно! Золотистые манекены станут классным дополнением к вашим фото, а если прийти сюда вечером, то светом их наполнят огоньки.

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НСК "Олимпийский"

Где: улица Большая Васильковская, 55

Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45

Подробная информация по доступу на сайте НСК

На главной арене Украины есть множество залов и локаций, на которых можно сделать классные фотографии едва ли не любом стиле: Green Heart, BALLPARK, чаша стадиона, панорамный ТВ-компаунд, внешний периметр и многие другие. Выбирайте стиль, одежду, день и пополняйте ленту своего инстаграма свежими фотографиями.



Локации на НСК "Олимпийский" / Источник Kyivmaps

Heli Spot

: Проспект соборности 30, 2й подъезд: ежедневно с 10:00 до 04:00, а также забронировать время можно по ссылке

А хотите захватывающие фото на высоте 127 метров над Киевом с видом на Днепр? Одна мысль об этом рисует невероятные кадры в воображении! А для комфортной работы вам могут предложить пледы, кресла-мешки, диваны, столики и стулья и иллюминацию – чем не фотостудия под открытым небом?

Волшебная локация Heli Spot: смотреть видео онлайн

Аутлет городок Мануфактура

: Обуховское шоссе-2, 2, Ходосовка, Киев: ежедневно с 10:00 до 21:00

Здесь вы можете оказаться в сказочной "Голландии" неподалеку столицы Украины. Небольшие кирпичные домики, аккуратно ухоженная территория, а также множество кафе и бутиков. Прекрасное место и для фотосессии, и для отдыха.

Французский квартал

: улица Академика Филатова, 2/1

Чтобы сделать эффектные кадры на фоне Эйфелевой башни – не обязательно ехать в Париж, ведь в Киеве есть 16-метровая ее копия. Конечно, локация довольно известная киевлянам, но трудно не согласиться, что здесь могут выйти действительно эффектные фото.