Невероятная история без единого слова: всеукраинский тур театра теней Teulis с шоу "Твоя тень"
Источник:Teulis
Свет и тень, оптические иллюзии, созданные движениями, звуковой ряд и видеопроекции, поражающие до мурашек, будут творить увлекательную историю в украинских городах. Где именно побывает театр теней Teulis – читайте ниже.
Teulis – мегапопулярный киевский театр уникального жанра, который с помощью человеческого тела и оптических иллюзий воплощает в жизнь самые разные истории. За 10 лет своей деятельности он завоевал расположение не только украинского зрителя, но и жителей Чехии, Словакии, Турции, Италии, Финляндии, Швеции, Польши, Кипра, Японии и ОАЭ.
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Во всеукраинском туре шоу "Твоя тень" театр расскажет вам увлекательные истории с самобытными персонажами, не произнеся и слова. Лишь тьма вокруг, свет, движения и тень от них будут творить магию на ваших глазах.
"Человеческие тени способны рассказать гораздо больше, чем вы думали и гораздо ярче, чем представляли", – интригует Teulis.
Более того, на этот раз впервые зритель сможет не только насладиться действом, но и стать его частью в роли актера и повлиять на его развитие, что заставит окунуться в спектакль с головой.
Спектакли театра теней Teulis: фото с фейсбук-страницы театра
В центре сюжета – гениальный режиссер, который хочет снять фильм. На протяжении всей истории он будет находиться в творческих поисках, будет проходить тернистый путь проб и ошибок и снимать одну картину за другой, чтобы в итоге получить заслуженную награду – Оскар.
В шоу ценители театра смогут узнать фрагменты из уже известных шоу "Повелители теней" и "Вечная история", а также увидеть новые номера.
Когда зритель идет на концерт любимого певца он хочет слышать свои любимые хиты кроме новых песен. Так и наш зритель хочет видеть свои любимые номера. Хотя и они тоже получили свой апгрейд,
– говорит режиссер театра теней Teulis Виталий Сусловец.
Во всеукраинском туре Teulis посетит:
- 31 октября – Киев
- 4 ноября – Мелитополь
- 5 ноября – Запорожье
- 6 ноября – Днепр
- 7 ноября – Харьков
- 12 ноября – Сумы
- 13 ноября – Полтава
- 14 ноября – Черкассы
- 17 ноября – Луцк
- 18 ноября – Ивано-Франковск
- 19 ноября – Ровно
- 20 ноября – Хмельницкий
- 21 ноября – Житомир
Что такое театр теней
Визуальное искусство зародилось более 1700 лет назад в Азии. Долгое время в роли актеров выступали фигурки-куклы, а в середине 80-х эту роль переняли люди, которые, используя гибкость и пластичность своего тела, на полупрозрачном большом экране с помощью источника света и собственной тени творили истории.
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