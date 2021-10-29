Teulis – мегапопулярний київський театр унікального жанру, який за допомогою людського тіла та оптичних ілюзій втілює в життя самі різні історії. За 10 років своєї діяльності він завоював прихильність не лише українського глядача, а й жителів Чехії, Словаччини, Туреччини, Італії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Кіпру, Японії та ОАЕ.
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У всеукраїнському турі шоу "Твоя тінь" театр розкаже вам захопливі історії з самобутніми персонажами, не промовивши і слова. Лише темрява навколо, світло, рухи і тінь від них творитимуть магію на ваших очах.
"Людські тіні здатні розповісти набагато більше, ніж Ви думали і набагато яскравіше, ніж уявляли", – інтригує Teulis.
Більш того, цього разу вперше глядач матиме змогу не лише насолодитися дійством, а й стати його частиною у ролі актора і вплинути на його розвиток, що змусить зануритися у виставу з головою.
Вистави театру тіней Teulis: фото з фейсбук-сторінки театру
В центрі сюжету – геніальний режисер, який хоче зняти фільм. Протягом всієї історії він знаходитиметься у творчих пошуках, буде проходити тернистий шлях проб і помилок та зніматиме одну картину за іншою, щоб в результаті отримати заслужену нагороду – Оскар.
У шоу поціновувачі театру зможуть впізнати фрагменти з уже відомих шоу "Повелителі тіней" і "Вічна історія", а також побачити нові номери.
Коли глядач іде на концерт улюбленого співака він хоче чути свої улюблені хіти окрім нових пісень. Так і наш глядач хоче бачити свої улюблені номери. Хоча і вони теж отримали свій апгрейд,
– каже режисер театру тіней Teulis Віталій Сусловець.
У всеукраїнському турі Teulis відвідає:
- 31 жовтня – Київ
- 4 листопада – Мелітополь
- 5 листопада – Запоріжжя
- 6 листопада – Дніпро
- 7 листопада – Харків
- 12 листопада – Суми
- 13 листопада – Полтава
- 14 листопада – Черкаси
- 17 листопада – Луцьк
- 18 листопада – Івано-Франківськ
- 19 листопада – Рівне
- 20 листопада – Хмельницький
- 21 листопада – Житомир
Що таке театр тіней
Візуальне мистецтво зародилося понад 1700 років тому в Азії. Тривалий час у ролі акторів виступали фігурки-ляльки, а в середині 80-х цю роль перейняли люди, які, використовуючи гнучкість та пластичність свого тіла, на напівпрозорому великому екрані за допомогою лише джерела світла та власної тіні творили історії.
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