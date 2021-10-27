ODARA даст первый сольный концерт в Киеве: чем будет удивлять артистка

Певица Odara (Дарья Ковтун) готовится к первому сольному концерту, который запланирован на 31 октября. Перед знаковым выступлением артистка анонсировала, что исполнит несколько композиций в дуэте со своим мужем – знаменитым пианистом Евгением Хмарой.

ODARA выступит в киевском концертном холле Bel Etage в последний день октября. Стоимость билетов – от 350 гривен.

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ODARA про первый сольный концерт

ODARA рассказала, что для нее это первая встреча со слушателем и зрителем, напоминающим первое свидание.

Я еще не знаю, какая моя аудитория: у меня даже не было возможности с ней познакомиться. Поэтому своего сольного концерта жду как дети, Новый год, и не знают, что там будет под елкой,

– в шутку отметила исполнительница.

На концерте прозвучат песни из первого альбома Odara, некоторые композиции по телевизионным проектам. Атмосферу будут создавать музыканты, которые будут играть вживую. Певица подчеркнула, что это будет камерное выступление без шоу. Она назвала это "интимным контактом" между музыкантами и зрителями в зале, во время которого рождается сотворчество.

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Чем будет удивлять ODARA на концерте

По словам исполнительницы, одной из особых композиций на концерте станет необычный творческий джем. Его ODARA вместе с мужчиной привезли из Африки. Они назвали его "мантрой любви". В ней Дарья говорит по-украински "я люблю", а замбийка пела на своем диалекте эту же фразу. Но при выступлении к этому джему присоединятся и зрители. Также на концерте будет муж певицы – Евгений Хмара. Он исполнит несколько композиций.

Мы называем это "ходить друг к другу в гости". Я всегда у него в гостях на концерте, а он – у меня. Поэтому мы продолжаем эту традицию,

– добавила исполнительница.

Певица также выразила искреннее пожелание, чтобы все ее слушатели после концерта вышли наполненными и вдохновенными.