Осталось менее 70 билетов: почему вечер рождественских хитов во Львове так популярен

Несмотря на то, что в середине октября рождественское настроение еще не появилось, билеты на праздничный джазовый концерт уже почти раскупили. Ежегодно это выступление собирает полный зал. Запланировано 2 мероприятия: 24 и 27 декабря.

Услышать атмосферные композиции можно будет в Львовской филармонии. Количество мест ограничено, организаторы сообщили, что на одно из выступлений осталось менее 70 билетов.

Джаз та Френк Синатра

Атмосферу зимней сказки чаще всего ассоциируют либо с великим маэстро Фрэнком Синатрой или с легкими, как снежинки, джазовыми композициями. Именно поэтому эти два концерта пройдут отдельно, но каждый из выступлений уже почти собрал аншлаг. Стоимость билетов стартует от 250 гривен.

24 декабря состоится изысканный концерт "Тот самый Рождественский Jazz"! Представьте: полумрак, легкие движения воздуха, душевное тепло и Его величество Джаз.

Или несколько дней после Рождества – 27 декабря, когда во Львове снова усилится предновогодняя суета, в филармонии сыграют волшебные композиции Френка Синатры. Это будет невероятное путешествие по Америке 50-60-х годов. Прозвучат Jingle bells, Let it snow !, Fly me to the moon, I've got you under my skin, My way и многие другие. В каждой из них - прекрасная душа и фантастически красивый вокал известного исполнителя.