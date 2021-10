Лишилось менш як 70 квитків: чому вечір різдвяних хітів у Львові такий популярний

Попри те, що у середині жовтня різдвяний настрій ще не з'явився, квитки на святковий джазовий концерт вже майже розкупили. Щороку цей виступ збирає повний зал. Заплановано 2 події: 24 та 27 грудня.

Почути атмосферні композиції можна буде у Львівській філармонії. Кількість місць обмежена, організатори повідомили, що на один з виступів лишилось менше ніж 70 квитків.

Джаз та Френк Сінатра

Атмосферу зимової казки найчастіше асоціюють або з великим маестро Френком Сінатрою або з легкими, мов сніжинки, джазовими композиціями. Саме тому ці два концерти пройдуть окремо, але кожен з виступів вже майже зібрав аншлаг. Вартість квитків стартує від 250 гривень.

24 грудня відбудеться вишуканий концерт "Той Самий Різдвяний Jazz"! Лише уявіть: напівтемрява, обережні рухи повітря, душевне тепло і Його величність Джаз.

Або ж кілька днів після Різдва – 27 грудня, коли у Львові знову посилиться передноворічна метушня, у філармонії заграють чарівні композиції Франка Сінатри. Це буде неймовірна подорож по Америці 50-60-х років. Пролунають Jingle bells, Let it snow!, Fly me to the moon, I've got you under my skin, My way і багато інших. У кожній з них – прекрасна душа і фантастично красивий вокал відомого виконавця.