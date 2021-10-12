Певица Андриана приглашает на сольный концерт во Львове: дата выступления

Драйвовая певица Украины даст концерт в родном Львове. Ее выступление будет сопровождать мега зажигательный Balcanic band. Артисты будут выступать в Центре Довженко 30 октября.

Обязательно прозвучат хиты исполнительницы: "Брэд Питт", "Ой, мама", "Ча Ча Ча" и другие. Начало выступления - в 19:00.

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Выступление Андриана во Львове

30 октября 2021 в Центре Довженко состоится большой сольный концерт украинской поп-звезды. Андриана – бывшая модель, финалистка конкурса "Miss Music" канала М1. Свою сольную музыкальную карьеру исполнительница начинала в 2004 году. Тогда она выпустила свой дебютный студийный лонгплей. В плейлисте исполнительницы немало воспалительных и ритмических композиций. Они будут еще интереснее, благодаря сопровождению Balcanic band.

Приглашение певицы: видео

К слову, в 2017 году певица дала 2 больших концерта в Киеве и Львове. Ее встретили полные залы, а музыка исполнительницы не оставила никого равнодушными. В 2018 году Андриану номинировали званием "Певица года" по версии премии канала М2 "Золотая Жар – Птица".