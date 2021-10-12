Обов'язково пролунають хіти виконавиці:"Бред Пітт", "Ой мамо", "Ча Ча Ча" та інші. Початок виступу – о 19:00.

До слова Прощальний тур Україною: де та коли можна буде почути Vivienne Mort

Виступ Андріани у Львові

30 жовтня 2021 року в Центрі Довженка відбудеться великий сольний концерт української поп-зірки. Андріана – колишня модель, фіналістка конкурсу "Miss Music" каналу М1. Свою сольну музичну кар'єру виконавиця починала у 2004 році. Тоді вона випустила свій дебютний студійний лонгплей. У плейлисті виконавиці чимало запальних та ритмічних композицій. Вони будуть ще цікавішими, завдяки супроводу Balcanic band.

Запрошення співачки: відео

До слова, у 2017 році співачка дала 2 великих концерти у Києві та Львові. Її зустріли повні зали, а музика виконавиці не лишила нікого байдужими. У 2018 році Андріану номінували званням "Співачка року" за версією премії каналу М2 "Золота Жар – Птиця".