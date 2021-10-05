Посмеяться или вжаться от ужаса в кресло: кинопремьеры октября на любой вкус

Октябрь обещает быть богатым на премьеры новых фильмов самых разных жанров! Комедии, триллеры, ужасы и даже документальное кино – осталось выбрать, купить любимый попкорн и в комфортном кресле кинотеатра окунуться в новую историю.

Комедии

Янтарные копы

: комедия: Евгений Янович, Олег Маслюк, Дарья Петрожицкая, Алина Паш: 7 октября 2021 года

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Максим с обостренным чувством справедливости доблестно несет службу на должности киевского патрульного полицейского. Только один раз в жизни он нарушил устав во имя любви, но тут же уединенных полицейских застукали журналисты.

Чтобы избежать скандала, руководство направляет Максима служить в небольшое пгт на Житомирщине, где до появления парня ни один правоохранитель не решался препятствовать незаконной деятельности янтарной мафии. В помощь в этом деле парню дали Богдана – мастера попадать в неловкие ситуации.



Янтарные копи / Постер фильма

Все о сексе (18+)

: комедия: Дакота Шейн Горман, Стерлинг Сулейман, Парвеш Шина, Эмма Декерс: 7 октября 2021 года

О кое-чем говорить нужно. Об ЭТОМ откровенно говорить важно. Трое подруг – Кейси, Сейдж и Моргана – строят в большом городе жизнь и каждая сталкивается с новыми вызовами: Кейси давно пытается побороть депрессию, Сэйдж мечтает стать великой художницей, хотя пока работает баристой, а Морган хоть и работает на серьезной работе в издательстве, но из-за тех копеек, что ей платят, вынуждена прибегать к оказанию секс-услуг.

Недостатками и преимуществами такой жизни девушки делятся и охотно обсуждают. Обсуждают мужчин, отношения с ними и, конечно, секс.

Важно! Чтобы посмотреть этот фильм в кинотеатре – вам должно исполниться 18+ лет. Иначе – нельзя, даже с родителями. На входе в зал контроллеры будут проверять документы.



Все о сексе / Источник Планета Кино

Тост

: КомедияБенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Киан Кожанди, Джулия Пьятон, Франсуа Морель, Гилен Лондез14 октября 2021 года

За семейным ужином разговоры только об одном – о предстоящей свадьбе Софи, которая вот-вот выйдет замуж. Однако ее брат Адриан сейчас мысленно далеко от этого радостного возбуждения, ведь 4 недели назад его любимая Соня объявила, что ей необходим перерыв в отношениях на месяц, который истекает именно сегодня. В ожидании хоть какой-то вести свою тревожность он срывает на родственниках, оскорбляя их невольно. А что хуже того, будущий зять предлагает ему произнести речь на свадьбе. Что делать, если что-то сказать надо, но произнесенное так отличается от того, что хотела услышать родня?



Тост / Постер фильма

Начать с нуля!

: комедия: Валентина Лодовини, Нери Маркоре, Либеро Де Риенцо, Дино Аббрешия, Андреа Писани: 14 октября 2021 года

У 40-летней Джулии вся жизнь катится долой: дома эгоистичный самовлюбленный бойфренд делает вид, что он большой художник, хотя скорее просто невыносимый сосед; на работе вместо повышения – новая 20-летняя начальница, которая кроме блога не занимается ничем, а всю работу приходится выполнять Джулии, а подруги и даже сестра не то чтобы помочь хоть чем-то не способны, но даже выслушать и поговорить не в силах!

Последняя капля подталкивает женщину обратиться к известному терапевту, чтобы в этой суетливой жизни наконец обрести гармонию.



Начать с нуля / Постер фильма

Где деньги

: комедияАда Роговцева, Михаил Хома, Сергей Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов: 21 октября 2021 года

Друг авантюриста-пианиста Миши попал под арест, однако Миша хочет помочь ему, и чтобы найти кругленькую сумму для освобождения товарища он втирается в доверие к старенькой даме и трудоустраивается в ее таинственный дом. Однако в доме-квесте не он один желает присвоить средства женщины и задается вопросом "где деньги".

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Где деньги / Постер фильма

Генделык

: комедияВладислав Мамчур, Людмила Загорская, Влад Никитюк, Артем Егоров, Максим Боряк, Ефросинья Мельник, Сергей Сипливый28 октября 2021 года

Сценариста Ивана постигла беда: из-за творческого кризиса он вовремя не дописал сценарий, из-за чего теперь его жизни угрожает опасность, ведь заказчик – влиятельный криминальный авторитет. И даже гонорар он не способен вернуть, потому что давно его потратил, поэтому единственная надежда на побег. Перед дорогой Иван заглянул в местный кабак, и последствия этого решения его закрутили в таком водовороте событий, что предыдущие показались только легкой разминкой.



Генделык / С постера фильма

Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

: комедия, драма, мелодрама: Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Сейду, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц: 28 октября 2021 года

Французский город середины ХХ века, отделение американской газеты "Французский вестник", в комнате собрались редакторы, чтобы выбрать три истории из жизни, бурлящей вокруг, которые пойдут в тираж. Эти истории кого-то вдохновят, кого-то разочаруют, кого-то разозлят, но точно не оставят равнодушными.



Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" / Кадр с трейлера, Планета Кино​

Фантастика и фэнтези

Веном 2: Карнаж

: фантастика, экшн: Том Харди, Вуди Харрельсон: с 8 октября 2021 года

В 2018 году на экраны вышел боевик "Веном", продолжением которого является "Веном 2: Карнаж". На этот раз Эдди Брок будет вынужден противостоять серийному убийце и маньяку Клетусу Кэссиди, который стал еще опаснее для окружающих, так как объединился с еще одним инопланетным симбиотом. Теперь он монстр, единственная цель которого убивать и калечить людей.

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Веном 2: Карнаж / Постер фильма

Джим Пуговка и чёртова дюжина

: фэнтези, приключения, семейныйСоломон Гордон, Хеннинг Баум, Лейган Эсперанзате, Аннета Фрир, Уве Оксенкнехт: 14 октября 2021 года

Продолжение впечатляющего фэнтези от автора знаменитой "Бесконечной истории" о волшебной стране Медландии.

Пираты с "Чертовой дюжины" похищают детей! Чтобы защитить волшебную страну Медландию, остановить опасную банду и спасти детей Джим Пуговка и машинист Лукас отправляются в опасное путешествие, в котором их ждет много приключений и возможное раскрытие правды о таинственном происхождении Джима.



Джим Пуговка и чёртова дюжина / Постер фильма, источник Планета Кино

Мультфильмы

Что-то не так с Роном

: мультфильм, приключения, комедия: Томас Барбаска, Бентли Калу, Ава Морс: 14 октября 2021 года

В невероятном мире у 11-летнего школьника Барни есть лучший друг Рон: робот, умеющий ходить, говорить и охотно общаться с детьми. Однако однажды Барни замечает, что с его другом что-то не так. Эта проблема станет отправной точкой для героев в увлекательное путешествие.



Что-то не так с Роном / Кадр из мультфильма

Семейка Аддамс: Горящий тур

: анимация, комедия, семейный: Хлоя Грейс Морец, Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Билл Хейдер, Снуп Догг, Ник Кролл: 21 октября 2021 года

Долгожданное продолжение мультфильма уже совсем скоро! Семейка Адамс возвращается, а с ними и странные шутки, тайные интриги, испуги и разнообразные странности, которые не дадут заскучать накануне Хэллоуина!



Семейка Аддамс: Горящий тур / Постер мультфильма

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Мы – монстры 2

: анимация, комедия, семейныйЭмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост: 28 октября 2021 года

С необычайных приключений семьи Уишбонов прошел уже год. Замечательный год, за который Баба Яга и горбун Ренфилд поняли, что любят друг друга и уже готовятся к свадьбе, на которую пригласили всю свою семью. Однако внезапно в эту идиллию вмешиваются чужие планы – для экспериментальных запусков аппарата, который бы смог исцелять от любых болезней, очень нужны такие, как молодожены. Поэтому с самой церемонии их похищает девочка со сверхчеловеческими возможностями – Мила Старр.

Чтобы освободить своих родных, семейка Уишбонов снова должна превратиться в монстров.



Мы – монстры 2 / Постер мультфильма

Команда котиков

: мультфильм, приключения: Кристен Шаал, Дж.К. Симмонс, Шарлто Копли, Дольф Лундгрен, Патрик Варбертон: 28 октября 2021 года

Банда акул не оставляет в покое окраины, а однажды из-за ее нападения даже погиб друг Квинна, и он решает, что пора собрать команду котиков и дать отпор наглой банде. Однако одного желания и настойчивости мало! Группа энтузиастов совершенно не готова к такой миссии, поэтому они обращаются к опытному участнику боевых действий Клаггарту за помощью, чтобы с умениями, сообразительностью и большими сердцами вернуть спокойствие подводному сообществу.



Команда котиков / Постер мультфильма

Драма

Человек, который продал свою кожу

: Драма: Яхья Магайни, Моника Беллуччи, Дея Лиан, Коэн Де Боу, Саад Лостан: 14 октября 2021 года

Убегая от войны молодой сириец Сэм Али выехал в Ливан. Чтобы жить свободно, путешествовать по Европе и быть со своей возлюбленной, парень соглашается стать живым произведением искусства и нанести татуировку на свою спину от одного из самых популярных художников. Однако впоследствии Сэм понимает, что его шаг на самом деле вовсе не означает свободы.



Человек, который продал свою кожу / Постер фильма

Последняя дуэль

: Драмах: Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джоди Комер, Адам Драйвер21 октября 2021 года

ХІV век, Нормандия, времена владычества короля Карла VI, столетняя война. Легендарный рыцарь Жан де Карруж возвращается с войны, но вместо "тихой гавани" дома встречают новые удары судьбы: за его отсутствие жену Маргарит изнасиловал его сосед, нормандский сквайр, один из самых уважаемых членов двора. Однако тот, конечно, все отрицает, а обвинениям женщины никто не верит, поэтому Жан де Карруж обращается к самому королю. Но жизнь снова преподносит "подарок": правду нужно установить в поединке, где победитель будет признан правым, а в случае проигрыша рыцарь и его жена за ложные показания будут преданы огню.



Последняя дуэль / Кадр из трейлера, источник Планета Кино

Кошачьи миры Луиса Уэйна

: драма, биография, историяБенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Райсборо, Джулиан Бэррэтт, Оливье Рихтерс28 октября 2021 года

Биографический фильм об эксцентричном художнике 19-го века Луиса Уэйна, который стал довольно известным благодаря сюрреалистическим картинам, в которых постоянно повторялись одни и те же герои... Котики!



Кошачьи миры Луиса Уэйна / Источник: Планета Кино

Искушение

: драма, романтика, биография, историяВиржини Эфира, Дафна Патакия, Шарлотта Рэмплинг, Ламбер Вильсон, Оливье Рабурден: 28 октября 2021 года

Маленькую Бенедетти, родители которой увидели знамение в стечении обстоятельств, отдают в монастырь под Флоренцией, которым руководит суровая настоятельница. По их воле она там же и служит, взрослея, однако ее спокойные дни однажды нарушает Бартоломея, сбежавшая в монастырь от отца-насильника. Монахиня влюбляется в девушку, а та, будучи более опытной в проявлениях неравнодушия, открывает для нее новые горизонты удовольствия от любви между людьми. Вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря...



Искушение / Источник: Планета Кино

Продолжение драматической истории Режиссер "Дома Гуччи" Ридли Скотт снимет продолжение "Гладиатора"

Ужасы, триллеры

Кошмары

: Фэнтези, ужасы: Джулия Сара Стоун, Лэндон Либуарон, Шанталь Перрон, Тедра Роджерс, Тиффани Хелм, Скайлар Радзион, Кристофер Хетхерингтон, Орин Маккаскер, Карли Ризики, Карен Джонсон-Даймонд, Кайя Колман, Елена Портер: 14 октября 2021 года

Сара предпочитает сон под открытым небом на детской площадке, а не мягкую кровать дома у родителей, где ей очень некомфортно. Однако такая жизнь приносит и свои проблемы. Однажды девушка в очередной раз ушла из дома, но на этот раз записалась в волонтеры для исследования сна. Она и представить не могла, что это станет кошмарным погружением в глубины его разума...



Кошмары/ Постер фильма

Хэллоуин убивает

: ужасы, триллерДжейми Ли Кертис, Джуди Грир, Энтони Майкл Холл, Кайл Ричардс, Энди Метичак, Стефани Макинтайр: 21 октября 2021 года

Очередной Хэллоуин, который должен был быть просто интересным праздником, превращается в настоящий ужас, ведь молчаливый убийца в маске Майкл Майерс снова берется за свое любимое дело. И только те, кто связан с ним общим прошлым, могут его остановить.



Хэллоуин убивает / Постер фильма

Прошлой ночью в Сохо

: триллерАня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Томасина Маккензи, Джесси Мэй Ли, Джеймс Фелпс28 октября 2021 года

Современная девушка-дизайнер Элоиза в современном Лондоне просто в восторге от стиля 60-х и грезит созданием модной одежды. И однажды она чудесным образом попадает в такую ​​желанную эпоху, встречает молодую и талантливую певицу – своего кумира, и даже заводит романтические отношения. Разве может не вскружить голову такой поворот событий? Однако с течением времени девушка понимает, что вокруг все не так уж и поэтически привлекательно, более того, реальность приобретает жуткие формы.



Прошлой ночью в Сохо / Источник: Планета Кино

Крик. Кровавая месть

: ужасы, триллер, криминал, детективИзабелла Гомес, Линдсей ЛаВанши, Фрой Гутьеррез, Джеймс Берардо, Геттлин Гриффит28 октября 2021 года

Среди студентов братства университета Уитон есть жуткий обычай: перед грандиозными вечеринками они иногда клянутся напоить девушек из сестричества и заняться с ними сексом. Элери, старшая студентка, знает об этом, поэтому старается опекать первокурсниц. Однако однажды утром она все же находит девушку Кайли без сознания, закрытой в комнате с тремя парнями, которая утром еще и получает в соцсетях поток насмешливых сообщений.

Скоро же события оборачиваются против наглых ребят: одного из них жестоко убивают, а дальше смерть идет по пятам за другими участниками "братства" и даже кое-кого из администрации университета.



Крик. Кровавая месть / Постер фильма

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Дезматч

: триллер, боевик, ужасы, экшн: Рейне Сварт, Расселл Крус, Камерон Скотт, Кайла Приветт: 28 октября 2021 года

После веселого кемпинга в лесу девять бывших школьных друзей просыпаются посреди ночи в жутких жилетах, ведь на них таймер отсчитывает время до их смерти. Если кого-то убить, то убийце на жилет добавляется время убитого. Однако если время истечет – на несчастном сработает взрывчатка...



Дезматч / Постер фильма

Пока мы спим

: ужасыОливер Тревена, Брайан Гросс, Джейси Кинг, Лайра Гросс, Даша Трегубова, Сергей Деньга, Павел Зайцев, Александр Омельянов, Вячеслав Бабенков, Александра Сизоненко, Оксана Гринько, Наталья Васько и др.28 октября 2021 года

Юная 13-летняя девочка страдает от расстройств сна, и врач Нина Иванько, чтобы выяснить наконец причину этого, взялась изучать ее МРТ-снимки. То, что она увидит, будет значительно загадочнее ее ожиданий.



Пока мы спим / Постер фильма

Документальное кино

Май далеко – май хорошо

: документальный7 октября 2021 года

Парень из Германии Мишель так увлечен Украиной, ее природой, что переезжает в Карпаты, чтобы в горах разводить водяных буйволов, которые оказались на грани исчезновения. Немец рад бы заниматься желанным делом все время, однако жизненные ситуации становятся ему на пути: он вынужден регулярно ездить на Родину, ведь работает там в семейном бизнесе; его девушка Вера сомневается, смогут ли они воспитать двух детей в карпатском селе, да еще и буйволы без должного ухода начинают болеть.



Май далеко – май хорошо / Источник: Планета Кино