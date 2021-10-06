Посмейся и пошути сам: веселый вечер на СТЕНДАП Открытом микрофоне

Середина недели, а силы почти на нуле? СТЕНДАП Открытый микрофон предлагает решение жителям и гостям Винницы!

Винницкий Клан "Кулак Дракона" уже в эту среду, 6 октября, приглашает насладиться новыми шутками украинских комиков на самые разные темы и жизненные ситуации, в которых кто-то узнает себя или друга за столиком.

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А захотите – можете и рассказать о том, что давно засело в голове и мощной рекой юмора вылилось на бумагу. Выступить сможет каждый после регистрации.

Стоимость входного билета составит 60 гривен. Приобрести его можно как на входе в креативное пространство "Артынов", так и на баре.

Стендап клан и его Открытый микрофон: видео