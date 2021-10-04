Цена билетов на события стартует от 100 гривен, но все зависит от уровня юмориста. Хотя ситуации у всех схожие, посмотреть на них под другим углом, чтобы посмеяться – всегда хорошая идея.
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На всех событиях действуют противоэпидемические мероприятия. Поэтому соблюдайте дистанцию, дезинфицируйте руки и не забывайте про маски.
Открытый микрофон с Анной Кочегурой
Событие пройдет в формате свободного микрофона, где между собой будут соревноваться все желающие. У них будет 4 минуты, чтобы рассмешить зрителей, поразить их и запомниться. Вести шоу будет Анна Кочегура.
"Подпольный киноклуб"
Это формат, где комики, очень смешно общаются о любимых фильмах. Если этот вечер не планируете смотреть фильмы лично, то можно посмеяться над рецензиями юмористов.
Стендап в Urban Grill
Жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения. Все это и многое другое на вечере стендап-комедии! Выступать Иван Жорноклей, Рамиль Янгулова, Сергей Степанисько, Максим Коновал.
Женский Stand Up
Выступать 4 комикесы: Маша Латария, Олеся Гостищева, Веста Гунченко, Даша Белоцерковець. Девушки шутить обо всем на свете, поэтому не медлите - приходите!
Комедийное шоу "Лезу с Советами"
Зрителей ждет импровизационное разговорное шоу, где авторы проекту создают юмор совместно со зрителями. Ведущий шоу стендап-комик Макс Вышинский рассказывает монолог, который плавно переходит в разговор с залом, к нему присоединяется комикесса Лера Мандзюк (комик Никита Шевчук), а дальше ... Дальше чистая импровизация!
"Просто стендап" в Pesto
Мероприятие будет в формате небольшой камерной вечеринки, приправленной юмор и смехом. В программе будут авторские шутки известных столичных стендап-комиков. Выступать Юра Коломиец, Сергей Степанисько и Света Немонежина.
Stand-Up Comedy Space Андрея Колмачевского
Молодой и талантливый актер с остроумными шутками уже готовит свой микрофон для выступления перед столичной публикой. Если вы еще не знакомы с творчеством комика, лучшего случая все исправить – не найти!