Уже 35 лет школа исполнительского искусства "Жизнь" успешно сочетает танцы и театр, классику и новации. Ее постановления поражают, а в 2004 году вместе с Русланой коллектив подорвал сцену Евровидения.

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После победы с Русланой на "Евровидении" с проектом "Дикі танці" о нас узнал весь мир. Благодаря творческому опыту, накопленному в течение почти 30 лет активной концертной деятельности, балет "Жизнь" превратился в уникальную хореографическую "лабораторию": синтез этноаутентики, восточноевропейского модерна и джаза, а работа с современными "уличными" стилями позволяет отобразить наши истории в стилистике "Dance Action". Каждая наша композиция – это не просто танец с элементами драматургии, это – театрально-танцевальная миниатюра,

– делится художественный руководитель и народная артистка Украины, а также режиссер-хореограф мероприятия Ирина Мазур.

ETNOЕВОЛЮЦІЯ – балет "Жизнь": смотреть видео онлайн Ирины Мазур

Что еще известно о балете "Жизнь"?

Гастролировал более чем в 50 странах мира, от Америки до Азии;

Организовал самое массовое выступление, более 100 тысяч человек, в Сеуле, Корея;

Смог устроить невероятный "мюзикл-марафон", а именно 22 сказки-мюзикла за 5 дней;

И, конечно, неистовое участие в Евровидении, стеклянная сцена которого не выдержала "дикую" энергию украинского танца.

Поэтому мог ли менее грандиозно отпраздновать свой день рождения танцевальный театр? В конце октября сцену Львовской национальной оперы зажгут яркими номерами танцоры школы, а также специальные гости концерта: Народная артистка Украины Руслана и скрипач-виртуоз Александр Божик.

Важно!

В связи с усилением карантинных требований обязательным условием доступа на концерт будет наличие отрицательного ПЦР или экспресс-тестирования (72 часа), подтверждение получения полного или частичного курса вакцинации, или сертификата, подтверждающего выздоровление от COVID-19. Заполненность зала – 50%. Больше информации о карантинных ограничениях по ссылке.

ТанцТеатру "Жизнь" 35 лет!