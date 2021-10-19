Руслана, Александр Божик и всемирно известный танцевальный театр "Жизнь" скоро во Львове: дата
Источник:Фейсбук-страница мероприятия
Уже в четверг, 28 октября, на сцене Львовской национальной оперы прогремит грандиозный концерт "Артефакты" всемирно известного танцевального театра "Жизнь" по случаю его 35-летия.
Уже 35 лет школа исполнительского искусства "Жизнь" успешно сочетает танцы и театр, классику и новации. Ее постановления поражают, а в 2004 году вместе с Русланой коллектив подорвал сцену Евровидения.
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После победы с Русланой на "Евровидении" с проектом "Дикі танці" о нас узнал весь мир. Благодаря творческому опыту, накопленному в течение почти 30 лет активной концертной деятельности, балет "Жизнь" превратился в уникальную хореографическую "лабораторию": синтез этноаутентики, восточноевропейского модерна и джаза, а работа с современными "уличными" стилями позволяет отобразить наши истории в стилистике "Dance Action". Каждая наша композиция – это не просто танец с элементами драматургии, это – театрально-танцевальная миниатюра,
– делится художественный руководитель и народная артистка Украины, а также режиссер-хореограф мероприятия Ирина Мазур.
ETNOЕВОЛЮЦІЯ – балет "Жизнь": смотреть видео онлайн Ирины Мазур
Что еще известно о балете "Жизнь"?
- Гастролировал более чем в 50 странах мира, от Америки до Азии;
- Организовал самое массовое выступление, более 100 тысяч человек, в Сеуле, Корея;
- Смог устроить невероятный "мюзикл-марафон", а именно 22 сказки-мюзикла за 5 дней;
- И, конечно, неистовое участие в Евровидении, стеклянная сцена которого не выдержала "дикую" энергию украинского танца.
Поэтому мог ли менее грандиозно отпраздновать свой день рождения танцевальный театр? В конце октября сцену Львовской национальной оперы зажгут яркими номерами танцоры школы, а также специальные гости концерта: Народная артистка Украины Руслана и скрипач-виртуоз Александр Божик.
Важно!
В связи с усилением карантинных требований обязательным условием доступа на концерт будет наличие отрицательного ПЦР или экспресс-тестирования (72 часа), подтверждение получения полного или частичного курса вакцинации, или сертификата, подтверждающего выздоровление от COVID-19. Заполненность зала – 50%. Больше информации о карантинных ограничениях по ссылке.
ТанцТеатру "Жизнь" 35 лет!Де: Львівський театр опери та балету, проспект Свободи, 28
Коли: 28 жовтня о 19:00
Вартість квитка: 100 – 1000 гривень