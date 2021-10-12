Самая известная благотворительная барахолка в Киеве состоится в последний раз: даты проведения

Последний благотворительный Кураж-Базар в Киеве состоится в эти выходные, 16-17 октября. Вещи можно приобрести на традиционной локации события - в 19 павильоне ВДНХ. Организаторы отмечают, что билеты лучше покупать заранее и онлайн.

Таким образом празднуют 6 день рождения и последний день большого проекта. Для всех желающих это последняя возможность приобщиться к "Куражу".

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Последний Кураж Classy Birthday Party

16 – 17 октября с 12:00 до 23:00: ВДНХ, 19 павильон: 150 – 200 гривен

Предыдущий Благотворительный Кураж проводили 2 года назад, еще до пандемии. Для команды это событие является одной из важнейших и самых душевных, так как большую часть прибыли они передают на благотворительность. Однако, этот благотворительный "Кураж" станет последним за все 6 лет мероприятия.

В этом году мы посвятили благотворительные сборы теме номер 1 по проблематике во всем мире – ментальному здоровью. Уже скоро мы выберем проект в этой сфере и соберем на него от 350 до 500 000 гривен,

– сообщают организаторы.

В программе представлены вступления любимых диджеев, звездные лекторы, быстрые свадьбы с известными церемониймейстер, стендап, музыка и еще много интересных событий. Также будет аллея звездных брендов на барахолке, фут-корты и мастер-классы.

Короткое промо мероприятия: видео

: вход без очередей на ивент только за онлайн-билетами. В дни проведения "Кураж" можно будет приобрести билеты только на входе.