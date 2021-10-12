Таким чином святкуватимуть 6 день народження та останній день великого проєкту. Для всіх охочих це остання можливість долучитися до багодійного "Куражу".

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Останній Кураж Classy Birthday Party

Коли: 16 – 17 жовтня з 12:00 до 23:00

Локація: ВДНГ, 19 павільйон

Квитки: 150 – 200 гривень

Попередній благодійний "Кураж" проводили 2 роки тому, ще до пандемії. Для команди ця подія є однією з найважливіших і найдушевніших, оскільки більшу частину прибутку вони передають на доброчинність. Однак, цей стане останнім за всі 6 років заходів.

Цього року ми присвятили благодійні збори темі номер 1 з проблематики у всьому світі — ментальному здоров'ю. Вже скоро ми оберемо проєкт у цій сфері та зберемо на нього від 350 до 500 тисяч гривень,

– повідомляють організатори

У програмі представлені вступу улюблених діджеїв, зіркові лектори, швидкі весілля з відомими церемоніймейстерами, стендап, музика та ще багато цікавих подій. Також буде алея зіркових брендів на барахолці, фут-корти та майстер-класи.

Коротке промо події: відео

Важливо: вхід без черг на івент тільки за онлайн-квитками. У дні проведення "Куражу" можна буде придбати квитки тільки на вході.