Каждый концерт талантливого французского исполнителя Woodkid - это большое незабываемое шоу, перформанс, наполненный электронными вставками, видеопроекциями, световыми спецэффектами и музыкой, которая завораживает рваными ритмами и оригинальной аранжировкой. И все это продумано до мельчайших деталей.

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К сожалению, вживую увидеть такое шоу мирового уровня своими глазами удается не часто, но 4 декабря 2021 года украинские ценители творчества Woodkid будут иметь такую ​​возможность и на живом концерте в Stereo Plaza смогут услышать горячие треки из всех его альбомов и даже новые хиты.

Важно! Этот концерт должен был состояться еще в 2020 году, но по ряду причин он был перенесен на 2021. Теперь вход для владельцев билетов на несостоявшийся концерт – бесплатный. Обменивать билеты не нужно, надо только продемонстрировать имеющиеся, отмечают организаторы.

Трейлер мирового тура Woodkid: смотреть видео онлайн

Что известно о Woodkid

Йоанн Лемуан (настоящее имя исполнителя – 24 канал) – всемирно известный клипмейкер и режиссер, за плечами которого впечатляющие работы для Ланы Дель Рей, Кэти Перри, Рианны, Moby, Тейлор Свифт и других мегапопулярных звезд и даже сотрудничество с Люком Бессоном. За свое творчество он получил не одну номинацию и награду на UK Music Video Awards, на фестивале рекламы "Каннские львы", MVPA Awards, MTV Video Music, Грэмми и других.

Его осведомленность в режиссуре и увлечение музыкой вылились в собственный проект, и уже в 2011 году талантливый француз выпустил трек "IRON" и клип на него, которые поразили не только звучанием, но и подробно продуманным стильным видеорядом. Именно эту композицию компания Ubisoft использовала в трейлере компьютерной игры Assassin's Creed: Revelations.

Через 2 года Woodkid выпустил свой первый альбом "The Golden Age", над которым работал максимально качественно и комплексно, с тщательным подходом к визуальной и маркетинговой составляющей, а также, конечно, к музыкальной – он записывал каждый инструмент отдельно и сам занимался аранжировкой. И эта работа была замечена – о Woodkid заговорил весь мир. Такой щепетильный принцип работы дальше прослеживается во всем творчестве исполнителя, поэтому не удивительно, что он с легкостью собирает полные залы.

Woodkid – Run Boy Run: смотреть видео онлайн