Сразу 2 больших концерта подряд: группа "Бумбокс" объявила о масштабном шоу

Масштабные концентры популярной украинской группы "Бумобокс" состоятся в киевском Дворце Спорта. Выступления запланированы на 8 и 9 апреля 2022 года.

У програмі буде щонайменше 30 пісень улюленого виокнавця. Крім хітів, артисти також презентують нові композиції з альбому "Таємний код: Рубікон".

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Выступление "Бумбокса" в Киеве: детали

Концерты во Дворце Спорта - это новая мощная шоу-программа, особый концепт и только честные строки песен. Для выступлений задействуют две сцены, обновленный видеоряд, сольные номера от отдельных музыкантов группы, специальных секретных гостей, диджеев на разогреве и новый эксклюзивный Мерч Бумбокса.

Организаторы отмечают, что по опыту предыдущих больших концертов, прозвучит от 25 до 35 композиций.

Дело не в том, как громко и долго будет играть музыка, сколько световых приборов включен и количество новорожденных девочек назовут Полиной. Сейчас, когда Covid изменил мир, как никогда важно "любит, как пульсирует зал" и "слова наизусть орать",

- отмечают организаторы шоу.

Они также приглашают попрактиковать эти навыки вместе с солистом, Андреем Хлывнюком, во Дворце Спорта на концерте любимой группы.

Песня-приглашение от группы: видеоклип