Удивительная музыка, невероятные сценические образы и голос фронтвумен Юлии Саниной, который пробирает до дрожи: незабываемое шоу от The HARDKISS, которое нельзя пропускать.

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Группа засиял среди украинских звезд в 2011 году и с того момента команда участвовала во многих престижных фестивалях в Украине и за рубежом, давала множество концертов и каждый раз это были не только впечатляющие номера, но и живой звук, ведь The HARDKISS не использует фонограмму. Неудивительно, что из года в год ряды фанатов постоянно пополняются.

В этом году коллектив пополнил дискографию новым четвертым студийным альбомом "Жива і не залізна", в который вошли как известные треки, так и 4 новые песни. Здесь и экспериментальный рок, и электроника, и даже джангл.

Концепция альбома – Жизнь. Это не "космическая ласточка", а живая птица в своей естественной среде. Простейшие чувства и эмоции, которые сопровождают нас каждый день. В центре всех историй продолжает оставаться Женщина. Этот альбом о ней – той, которая жива и остро чувствует,

– поделилась фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина.

И в этом же году в честь своего десятилетия и выхода нового альбома группа отправилась в тур по Украине, где кроме любимых хитов можно будет услышать новые треки в живом исполнении.

The HARDKISS – 7 вітрів (official video)

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Тур невероятных The HARDKISS

Николаев

Где: Областной дворец культуры, площадь Судостроителей, 3

Когда: 11 октября в 17:00 и 20:00

Сколько: 350 – 1100 гривен

Херсон

Где: ККЗ "Юбилейный", улица Перекопская, 11

Когда: 12 октября в 17:00 и 20:00

Сколько: 390 – 990 гривен

Одесса

Где: Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, ул. Пантелеймоновская, 3

Когда: 13 октября в 17:00 и 20:00

Сколько: 450 – 1490 гривен

Львов

Где: ночной клуб Malevich, проспект Вячеслава Чорновола, 2

Когда: 15 и 16 октября в 20:00

Сколько: 790 – 1490 гривен

Юбилейное шоу The HARDKISS "Десять" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 18 июня 2022 года, билеты на которое есть уже в продаже.

Узнать больше и приобрести билеты можно на сайте группы.

Уже десять лет песни группы становятся саундтреками самых разных моментов жизни многих людей. Они помогают пережить трудности, сопровождают радости и успехи, просто вдохновляют и придают силы. Как же часто мы слышим такие истории от слушателей. Все эти саундтреки прозвучат за год на НСК "Олимпийский". Мы объединим всех своих друзей с такими разными историями. Тех, кто любит драйвовый Hard и тех, кто обожает нежный Kiss,

– поделилась Юлия Санина.

Невероятная атмосфера концертов The HARDKISS: фото с фейсбук-страницы группы