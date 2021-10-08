Вкусный сыр и ароматное вино: атмосферный фестиваль во Львове 22 – 24 октября

Один из самых любимых гастрономических фестивалей львовян и гостей города через 2 недели, 22 – 24 октября, состоится во Львове перед Дворцом Потоцких.

Ярмарка с множеством продуктов от крупных и региональных производителей, музыка, развлечения, кино и даже гигантский сырник: в течение трех дней эти и другие развлечения добавят ярких красок вашим выходным.

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А на второй день фестиваля, 23 октября, в субботу, гостям праздника предложат огромный выбор сырников и даже испекут гигантский львовский сырник по древним рецептам, которым угостят всех желающих.

Зоны Праздника сыра и вина, которые вас будут развлекать:

Сыро-винная ярмарка – ежегодно самая посещаемая локация Праздника. Здесь сможете попробовать и купить вино и все, что так к нему идет. Более того, в этом году вашему вниманию уникальное кофейное вино от победителя номинации "Кофе в турке" по версии Lviv Coffee Festival 2021 – кафе "Доминиканес".

Wine Expo – зона, где вы сможете познакомиться с украинскими импортерами вина под кураторством лучшего сомелье Украины 2019 Богдана Павлюха.

Wine School – где вы сможете больше узнать о вине: от путей изготовления вина до правил дегустации.

Cinema Wine Zone – зона, где будут крутить шедевральные ленты украинского и мирового кинематографа, которые так замечательно смотреть под бокал хорошего вина!

Большая Давильня Винограда – веселая забава для двух человек: топотуна и подмастерья. Попробуйте себя в давлении винограда!

Lviv Oyster Battle – захватывающий устричный батл на скоростное открывание и поедание устриц.

Cheese & Wine Art Space – пространство с художественными локациями. И здесь будет много чего: живая музыка, кино, выставки и художники, которые могут вас изобразить на полотне красным вином.

, кто приобретет билет на Праздник сыра и вина во Львове, организаторы обещают стеклянный бокал в подарок.

Увлекательная теплая атмосфера Праздника сыра и вина. Источник фото: фейсбук-страница Праздника

Праздник сыра и вина поражает не только украинцев Львовский фестиваль вошел в семерку лучших осенних праздников в мире

Организаторы Праздника сыра и вина продумали не только интересную программу, но и позаботились о комфорте своих гостей: в этом году впервые все мероприятия события будут происходить в удобных белых павильонах, которые надежно защитят гостей и участников от неожиданностей львовской погоды. При этом, будучи просторными и комфортными, они не будут ограничивать вас в передвижении.

Ежегодно посетители в восторге от действа. Вот некоторые их отзывы из соцсетей:

Cheese and Wine Festival – B.E.S.T. in Lviv;

Атмосфера нереальная!

Хороший Праздник!!! Вкусное вино и сыр, хорошая музыка!

Всегда крутая программа, вкусное вино и мои любимые сыры! Очень осенний праздник, рекомендую!

Фестиваль хорошего настроения!!! Сыр и вино, что может быть лучше осенней хандры.

Официальный промо ролик Праздника сыра и вина во Львове

Где: Дворец Потоцких, улица Николая Коперника, 15

Когда: 22 – 24 октября

Цена билета:

на 1 день фестиваля – 100 гривен;

на три дня фестиваля – 250 гривен.

Больше информации о мероприятии вы можете узнать по телефону +380503170617 или по ссылке.