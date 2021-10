Пока погода светит теплым солнцем в ваши окна – стоит рассмотреть интересные мероприятия, которые предлагает город, и насладиться этим временем сполна. А выбирать есть из чего: 9 и 10 октября состоятся интересные спектакли, концерты, мастер-классы на любой вкус.

Интересное детям

Квест в Игроленде "Щенячий патруль"

Увлекательное приключение с героями мультсериала "Щенячий патруль" для ваших малышей! Квест длится час, и после выполнения все маленькие участники получат подарочки.

Где: Игроленд в ТЦ Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б, 3-й этаж.

Когда: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября в 17:00.

Стоимость: Бесплатно, но для участия необходимо зарегистрироваться по этой ссылке.



Квест с героями мультфильма "Щенячий патруль" / фото: Игроленд

Осенняя Дивогонка 2021

Парк, солнышко и веселые велогонки для самых маленьких! Положительные эмоции вашим деткам обеспечены. Участвовать могут дети от 1,5 до 8 лет на любых велосипедах, техническое состояние которых отвечает общепринятым нормам, и обязательно со шлемом во время заезда.

Важно! За техническое состояние велосипеда отвечают родители/опекуны участников.

Где: ул. Парковая, Стрыйский парк.

Когда: 9 октября с 10:00 до 17:00.

Стоимость регистрационного взноса: 150 грн, а также для участия необходимо зарегистрироваться.

В случае отмены мероприятия в связи с введением "красного" уровня эпидемической опасности регистрационный взнос возвращается в размере 95%.

Дополнительная информация: тел. +380673407403, фейсбук-страница.

Осенняя Дивогонка для маленьких: видео

Мастер-классы

День открытых дверей и мастер-классы для детей от Logos Kids Academy

Logos Kids Academy приглашает всех желающих детей и подростков на бесплатные практические мастер-классы по 7 направлениям, которые позволят познать что-то новое и вдохновят на изучение передовой сегодня области.

Logos Kids Academy предлагает следующие темы:

"Мастер кода", где вы попробуете создать собственную компьютерную игру. Подойдет детям и подросткам в возрасте от 9 до 14 лет.

"Магия дизайна" ориентирована на детей и подростков 9 – 14 лет. На мастер-классе вы создадите собственный дизайн и интерактивный прототип тематического iOS-приложения.

"Веб-мастер" познакомит детей и подростков 9 – 14 лет с HTML i CSS.

"Планета 3D" ознакомит с принципом моделирования в среде 3DS Max. Программа нацелена на подростков от 12 до 15 лет.

"Гуру графики" покажет и расскажет детям и подросткам в возрасте от 8 до 16 лет о графическом дизайне.

"Игроман" покажет детям 12 – 15 лет, как создать компьютерную игру "Шутер".

А "Маленький гений" познакомит с визуальным программированием детей 8 – 10 лет.

Подробнее о Logos IT Academy

Где: ул. И.Франко, 61, 5п. 500 каб.

Когда: 9 октября с 10:00 Logos Kids Academy открывает свои двери для всех заинтересованных и предлагает график мастер-классов: "Мастер кода" и "Магия дизайна" в 10:30.

"Веб-мастер" в 11:00.

"Планета 3D" в 12:00.

"Гуру графики" и "Игроман" в 13:30.

"Маленький гений" в 15:30. Стоимость: бесплатно. Выбрать курс и зарегистрироваться можно по ссылке.

Художественные мастер-классы от "Пространства мечты"

В эти выходные светлая студия приглашает вас на мастер-классы чуть ли не на любой вкус: вы можете попробовать нарисовать гнома, ночной лес у реки, или просто спокойно позволить краскам самим творить красоту у вас на глазах.

Где: ул. Городецкая 106.

Время и стоимость: 9 октября в 11:00, 200 грн – детский мастер-класс "Рисуют дети гнома";

16:00, 590 грн – рисование техникой Fluid art;

18:30 450 грн – рисование картины "Лодка на озере";

19:00, 450 грн – попробуете нарисовать картину "Ночной лес у реки". Выбрать мастер-класс и записаться можно по ссылке.

Подробнее об этом Вино и искусство: мастер-класс по рисованию стилем Fluid Art в уютной арт-студии



Fluid art / Фото: "Пространство мечты"

Мастер-класс: "Как не откладывать осуществление своих мечтаний на потом?"

Мастер-класс от психолога и коуча позволит найти ответы на вопросы, почему мы часто откладываем важные изменения или начало чего-то грандиозного на потом, почему трудно сделать первые шаги в преодолении своих проблем и бездействия. И кроме ответов вы получите пошаговый план действий для осуществления целей и практические техники, которые помогут вам сделать первые шаги к жизни мечты.

Спикеры:

Андриана Гренцер, психолог;

Юлия Левин, финансовый коуч и консультант.

Где: Коворкинг иHub Lviv, ул. Замкнутая, 9.

Когда: 10 октября в 11:00.

Стоимость: 550 грн, но если придете вдвоем с другом – по 500 грн.

Количество мест ограничено, а записаться на мастер-класс можно, поставив "+" в комментариях к сообщению в фейсбуке, или написав в директ @julijevin.

Резерв мест по предоплате.

Выставки

Динопарк

Не пропустите возможность весело и интересно провести день на свежем воздухе в компании родных или друзей, а также 50-ти динозавров. Они будут двигаться, рычать и даже катать детей на спинах,

– приглашают организаторы.

Где: ул. Болгарская, 4, Львовский центральный парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого.

Когда: ежедневно до 31 октября с 10:00 до 22:00.

Стоимость: детский билет 100 грн, взрослый – 150 грн.

Телефон для справок: +38 068 768 56 08.



Тиранозавр во Львове / Фото: lviv.vgorode.ua

Музей разбитых самолетов Второй мировой войны

Если выходные не хотите проводить в городе – есть недалеко от Львова, в селе Хоросно Пустомытовского района, интересный музей с обломками 12 самолетов времен Второй мировой войны, среди которых и советские истребители, и немецкие бомбардировщики.

Где: село Хоросно, вблизи Львова.

Когда: в выходные с 10:00 до 17:00.

Стоимость: индивидуальным посетителям вход бесплатный.

Телефон для справок: 067 109 19 39.



Самолет времен Второй мировой войны / Фото: "Мой город"

Спектакли

Цирковое шоу "Expression"

Артисты со всего мира объединились, чтобы порадовать необычным шоу львовян и гостей города. Экстремальные и зрелищные трюки заставят и ваше сердце биться чаще, а один из финальных номеров на мотоциклах точно не оставит никого равнодушным.

Где: улица Городецкая, 83, Государственный цирк.

Когда: 9 и 10 октября в 16:00.

Стоимость: 100 – 350 грн.



Афиша циркового шоу "Экспрессия" / Фото: Gastroli.ua

Бейби-спектакль "Как нотки песенку составляли"

Спектакль приглашает детей и родителей окунуться в сказочный мир звуков и цветов!

Здесь живут мама Ключ Соль и ее дети – разноцветные нотки. Каждая нотка имеет свою личную песенку и отдельную краску. Пока они крепко спят, но вот мама начинает их будить и знакомить со зрителями – чтобы мир наполнился волшебными мелодиями и стал красочным. И ноткам нужно помочь – детскими песнями, танцами и играми!

А что же будет, если какая-то нотка потеряется и ее песенка останется неуслышанной? Получится ли тогда составить Песенку и достичь Гармонии? Ответ на этот вопрос будут искать зрители и персонажи вместе, играя в игры и составляя вместе звуковую и цветную мозаику,

– отмечают организаторы.

Спектакль имеет инклюзивный характер – он ​​реализует принципы доступного и открытого театра и рассчитан на участие детей с синдромом Дауна. Создание на сцене полноценного инклюзивного пространства происходит под кураторством профессионального психолога. Все актеры, задействованные в постановке, получили соответствующие консультации.

Где: площадь Данила Галицкого, 1, Львовский областной театр кукол.

Когда: 10 октября, 11:00 – 11:45.

Стоимость: 150 грн. Билетики нужно приобрести отдельно ребенку и взрослому.

Телефон для справок: +38 (098) 453-53-77



Афиша спектакля "Как нотки песенку составляли" / Фото: Львовский театр кукол

Спектакль "Последний гречкосей"

Темы горькой комедии выходят за пределы одной семьи и затрагивают понятия, которые формируют национальное сознание: землю, как символ нации, как составляющую формирования государства и государственности.

"Умеем ли мы определять приоритеты, которые формируют нас как нацию? Способны ли мы понять и услышать друг друга? Что дороже – деньги или семья? Кого мы ищем и находим? Что такое любовь? Что такое семья? За что мы боремся? Эти вопросы постоянно кружат в пространстве над нашими головами, как вороны. Это вопросы к совести, к нашему сознанию, к нашему сердцу. Вопросы, которые неоднократно каждый из нас, хоть раз в жизни, но задавал", – говорится в анонсе спектакля.

Где: ул. Леси Украинки, 1, Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой.

Когда: 09 октября в 18:00.

Стоимость: 50 – 250 грн.



Спектакль "Последний гречкосей" / Фото Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой

Премьера спектакля "Опасные связи"

Историческая интрига Кристофера Хэмптона на львовской сцене.

"Интриги, двойные игры, манипуляции, опасные связи – основа реальности и жизни французской аристократии в дореволюционный период. Пьеса рисует картину этических огрехов аристократии, которые привели к разрушению высших вех общества и соответственно к падению монархии. Поскольку жизнь титулованного дворянства за времен старого режима была чрезвычайно искусственной, "двойной", Театр Курбаса предлагает посмотреть на "Опасные связи" как на игру в игре, где смоделировано хаотичное и смутное время революции, просматривается "смещение реальностей". Его проводят актеры в тюрьме, ожидая казни... " – завлекает зрителей театр им. Леся Курбаса.

Где: ул. Леся Курбаса, 3, Львовский академический театр имени Леся Курбаса.

Когда: 10 октября в 19:00.

Стоимость: 200 – 300 грн.



Афиша спектакля "Опасные связи" / Фото Театр им. Леся Курбаса

Фестивали

Контрасты 27. Ночь Контрастов

Во Львове проходит Международный фестиваль современной музыки "Контрасты" и в рамках этого, уже 27-го фестиваля в областной филармонии состоится "Ночь контрастов". Программа и локации – разнообразны. От площади Маланюка до концертного зала Людкевича в самой филармонии вы сможете насладиться множеством музыкальных произведений.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте Львовской филармонии.

Где: ул. Чайковского, 7, Львовская областная филармония.

Когда: 09 октября, с 15:00 до 23:00.

Стоимость: 300 грн.

Телефон для справок: +38 (032) 235-81-36.



Афиша "Ночи контрастов" / Источник: Львовская областная филармония

Фестиваль "Сихивская родинаfest"

Увлекательный и активный праздник, который поднимет вам настроение! Ведь вас ожидают:

зона отдыха;

развлечения и мастер-классы для детей и взрослых,

квесты для всей семьи;

надувные батуты и горки, веломобили;

игровая зона с настольными и спортивными играми, футбольные МК;

концертная программа, флэш-мобы;

handmade ярмарка и аквагрим;

food зона.

А также на празднике планируют побить рекорд по выпеканию самой длинной 35-метровой пиццы, которой бесплатно будут угощать сиховчан, которые придут поддержать пицейоло.

Где: проспект Красной Калины, 81, Площадь Довженко (Сыхов).

Когда: 9 – 10 октября с 12:00 до 20:00.

Стоимость: вход свободный.

Больше деталей на фейсбук-странице фестиваля.

Фестиваль "Сиховская родинаfest" уже в эту субботу

Рестораны

Праздник сыра и вина!

В ресторане Гопак в эти выходные состоится Праздник сыра и вина!

Заведение для вас приготовило:

легкие и ароматные крафтовые сыры;

эксклюзивные позиции вина;

народные танцы и зажигательную забаву;

современную программу в зале Viden'.

Веселые аниматоры украсят вечер и ваших детей и будут развлекать их интересными играми.

Где: ул. Научная, 2б.

Когда: заведение работает с 12:00.

Чтобы зарезервировать столик, позвоните по телефону +38 067 673 63 53.

Концерты

Французская органная музыка

В воскресенье известная органистка Светлана Позднышева приглашает на концерт органной музыки, которая откроет бесконечное очарование произведений французских композиторов. В программе:

Ф. Куперен – Эльфы

Ж.Ф. Рамо – Курица

К. Сен-Санс – Рапсодия на бретонские темы №3

Ж. Ален – Висячие сады

К. Сен-Санс – Карнавал животных

Где: ул. Степана Бандеры, 8, Львовский органный зал

Когда: 10 октября в 19:00

Стоимость: 120 – 200 грн.

G.F. Handel – Organ Concerto No. 6 in B-Flat Major, Op. 4, No. 6, HWV 294. За органом – Светлана Позднышева: видео

Концерт давних украинских псалмов и народных песен

В эту субботу вы сможете послушать старинные и малоизвестные духовные произведения и календарно-обрядовые песни из всех уголков Украины в поразительном исполнении хорового коллектива Этерия (Eteria).

Где: ул. Козельницкая, 4, Центр Митрополита Андрея Шептицкого.

Когда: 09 октября в 18:00.

Стоимость: вход свободный.

Телефон для справок: +38 (032) 240-94-94; +38 099 666 8236.

Eteria – Ой ви, голуби: видео

Стендап

Киевский Стендап во Львове

Уже в это воскресенье во Львове будет прекрасная возможность насладиться стендап-выступлениями опытных комиков из Киева, которые посетят город, чтобы рассказать свои лучшие шутки.

Львовян будут развлекать:

Руслан Колесник – основатель киевского стендап-клуба "Бродячий стендап";

Кирилл Залата – продюсер "ахах.comedy";

Максим Давыденко – комик, выступающий в объединении "Ukrainian Standup Agency";

Женя Коротков – победитель соревнования "Stand up Comedy Cup";

И ведущий вечера Роман Щербань – опытный Львовский комик, и участник "Stand Up LNJ".

Где: ул. Петрушевича 3, Свободный стендап клуб.

Когда: 9 октября в 20:00.

Стоимость: 250 грн.



Афиша стендап-выступления​ / lviv.karabas.com