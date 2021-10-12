Впечатляющая премьера хореографа Раду Поклитару "Пиковая дама" в Киеве

В эту среду, 13 октября, в столичном Центре культуры и искусств Федерации профсоюзов в Киеве ценители балета смогут посетить премьеру "Пиковой дамы" в постановке одного из самых успешных украинских хореографов Раду Поклитару и в исполнении Академического театра "Киев Модерн-балет".

Каждое представление мастера – потрясающая работа, которая заставляет размышлять и говорить о большем. Хореография поражает не только пластическим мастерством танцоров, но и тем, как она ярко передает эмоции и смысл постановки.

Также в среду Симфоническое светомузыкальное шоу "Джаз – Поп – Рок" в Киеве!

На этот раз зрителю предложат вниманию темы нравственных ценностей и выбора между любовью и обогащением.

Поставил все три балета Петра Чайковского и понял, что не могу расстаться с творчеством этого композитора. Обратил внимание на его знаменитые оперы – "Евгений Онегин" и "Пиковая дама". В последней есть то, что мне нравится в собственных спектаклях – сочетание реального и нереального, инфернального и бытового.

"Пиковой даме" приплетают мистичность. Бред. Ее сила – в идеи. Каждый человек постоянно стоит перед выбором. У нас он между любовью и азартом, желанием обогащения и достоинством. Жизнь состоит из этого ежедневно,

– рассказал балетмейстер о спектакле.

Поэтому представление будет поражать не только мастерством хореографии, переосмысленным подходом к костюмам и потрясающей музыкой, но и взглядом на мир идеалов и человеческие дилеммы.

Что известно о Раду Поклитару

Хореограф и главный балетмейстер Академического театра "Киев Модерн-балет", заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Фото спектаклей Академического театра "Киев Модерн-балет". Источник: фейсбук-страница Kyiv Modern Ballet

Также премьера балета в двух действиях главного балетмейстера театра "Киев Модерн-балет" очарует вас использованием современного освещения, системы окружающего объемного звука и дополнением сценической реальности современными технологиями AR и VR.

Спектакль будет проходить в двух плоскостях: на реальной сцене и в дополненной реальности.

Мы будем показывать сцену, привычную для зрителя, и показывать плоскость, на которой бушуют страсти. Это важный момент. Важно, чтобы зритель понял, что там происходит в данный момент. Эти моменты мы собираемся делать понятными для зрителя с помощью дополненной реальности, с помощью виртуальных объектов, которые появляются в реальности сцены,

– рассказала автор видеоконтента Ольга Никитина.

Премьеру балета по мотивам повести Александра Пушкина и на музыкальной основе симфонии Петра Чайковского (Вторая "Украинская" и Шестая "Патетическая") можно будет увидеть не только вживую, но и онлайн на платформе Open Theatre.