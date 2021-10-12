Кожна вистава майстра – приголомшлива робота, яка змушує роздумувати та говорити про щось більше. Хореографія вражає не лише пластичною майстерністю танцюристів, а й тим, як вона яскраво передає емоції та смисл постановки.

Також у середу Симфонічне світломузичне шоу "Джаз – Поп – Рок" в Києві!

Цього разу глядачеві запропонують до уваги теми моральних цінностей та вибору між коханням та збагаченням.

Поставив усі три балети Петра Чайковського та зрозумів, що не можу розлучитися з творчістю цього композитора. Звернув увагу на його найзнаменитіші опери – "Євгеній Онєгін" і "Пікова дама". В останній є те, що мені подобається у власних спектаклях, – поєднання реального й нереального, інфернального та побутового.

"Піковій дамі" приплітають містичність. Маячня. Її сила – в ідеї. Кожна людина постійно стоїть перед вибором. У нас він між коханням і азартом, бажанням збагачення і гідністю. Життя складається з цього щодня,

– розповів балетмейстер про виставу.

Тож вистава буде вражати не лише майстерністю хореографії, переосмисленим підходом до костюмів та приголомшливою музикою, а й поглядом на світ ідеалів та людські дилеми.

Що відомо про Раду Поклітару

Хореограф та головний балетмейстер Академічного театру "Київ Модерн-балет", заслужений діяч мистецтв України, Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

Фото вистав Академічного театру "Київ Модерн-балет". Джерело: Фейсбук-сторінка Kyiv Modern Ballet

Також прем’єра балету на дві дії головного балетмейстера театру "Київ Модерн-балет" зачарує вас використанням сучасного освітлення, системи оточуючого об’ємного звуку та доповненням сценічної реальності сучасними технологіями AR та VR.

Вистава відбуватиметься у двох площинах: на реальній сцені та в доповненій реальності. Ми показуватимемо сцену, звичну для глядача, і показуватимемо площину, на якій вирують пристрасті. Це важливий момент. Важливо, щоб глядач зрозумів, що там відбувається в даний момент. Ці моменти ми збираємося робити зрозумілими для глядача за допомогою доповненої реальності, за допомогою віртуальних об’єктів, які з’являються в реальності сцени,

– розповіла авторка відеоконтенту Ольга Нікітіна. Прем’єру балету за мотивами повісті Олександра Пушкіна та на музичній основі симфонії Петра Чайковського (Друга "Українська" і Шоста "Патетична") можна буде побачити не лише наживо, а й онлайн на платформі Open Theatre.

Де: МЦКМ Жовтневий палац, Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 13 жовтня о 19:00

Вартість квитка: 290 – 1500 гривень

Більше інформації можна дізнатися на сайті Академічного театру "Київ Модерн-балет"