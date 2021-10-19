Руслана, Олександр Божик та всесвітньовідомий танцювальний театр "Життя" скоро у Львові: дата

Уже в четвер, 28 жовтня, на сцені Львівської національної опери прогримить грандіозний концерт "Артефакти" всесвітньовідомого танцювального театру "Життя" з нагоди його 35-ліття.

Уже 35 років школа виконавського мистецтва "Життя" успішно поєднує танці та театр, класику і новації. Її постанови вражають, а у 2004 році разом з Русланою колектив підірвав сцену Євробачення.

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Після перемоги з Русланою на "Євробаченні" із проєктом "Дикі танці" про нас дізнався весь світ. Завдяки творчому досвіду, накопиченому впродовж майже 30 років активної концертної діяльності, балет "Життя" перетворився на унікальну хореографічну "лабораторію": синтез етноаутентики, східноєвропейського модерну і джазу, а робота з сучасними "вуличними" стилями дозволяє відобразити наші історії в стилістиці "Dance Action". Кожна наша композиція – це не просто танець з елементами драматургії, це – театрально-танцювальна мініатюра,

– ділиться художній керівник та народна артистка України, а також режисер-хореограф заходу Ірина Мазур.

ETNOЕВОЛЮЦІЯ – балет"Життя": дивитись відео онлайн Ірини Мазур

Що ще відомо про балет "Життя"?

Гастролював у понад 50 країнах світу, від Америки до Азії;

Організував наймасовіший виступ, понад 100 тисяч людей, у Сеулі, Корея;

Зміг влаштувати неймовірний "мюзикл-марафон", а саме 22 казки-мюзикли за 5 днів;

І, звісно, шалена участь у Євробаченні, скляна сцена якого не витримала "дику" енергію українського танцю.

Тож чи міг менш грандіозно відсвяткувати своє день народження танцювальний театр? Наприкінці жовтня сцену Львівської національної опери запалять яскравими номерами танцюристи школи, а також спеціальні гості концерту: Народна артистка України Руслана та скрипаль-віртуоз Олександр Божик.

Важливо!

У зв’язку з посиленням карантинних вимог обов’язковою умовою доступу на концерт буде наявність негативного ПЛР- або експрес-тестування (72 години), підтвердження отримання повного або часткового курсу вакцинації, або сертифікату, що підтверджує одужання від COVID-19. Заповненість зали – 50 %. Більше інформації про карантинні обмеження за посиланням.

ТанцТеатру "Життя" 35 років!

: Львівський театр опери та балету, проспект Свободи, 28: 28 жовтня о 19:00: 100 – 1000 гривень