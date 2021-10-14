Схід потребує української пісні як повітря, – Оксана Муха про концерти до Дня захисників України

Співачка Оксана Муха запланувала особливу мандрівку в Донецьку та Луганську області. Артистка вперше виступить там із сольною програмою “Найгарніші пісні України”, а невеличкий тур буде присвячений Дню захисників і захисниць України.

Відомо, що концерти Оксани Мухи заплановані у 3 містах – Маріуполі, Краматорську та Сєвєродонецьку. Напередодні знакових виступів редакція Афіші 24 поспілкувалась з артисткою та дізналась чимало цікавих деталей про заплановане турне.

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Доброго дня, Оксано! Вкотре українська пісня у Вашому виконанні пролунає в Донецькій та Луганській областях. Не секрет, що виступи будуть особливими. Розкажіть трішки більше про ці концерти.

Поїздка на схід буде присвячена Дню захисників та захисниць України. Я вперше поїду із сольною програмою в Маріуполь, Краматорськ та Сєвєродонецьк. Нам пощастило: ми знайшли мецената, завдяки якому квитки для жителів Донецької та Луганської областей є доступними. Їхня вартість стартує від 240 гривень. Такі лояльні ціни для того, аби середньостатистичний житель Донбасу міг прийти і почути українську пісню.

Я шкодую, що їду лише зараз, але я все одно поїду туди незалежно від того, яка там і загалом в Україні буде ситуація. Я не хочу втрачати дорогоцінний час.



Оксана Муха з українськими військовими / Фото з фейсбуку Оксани Мухи

Оксана Муха не вперше вирушить у Східну Україну з концертом. За словами артистки, мета її виступів – щоб українська пісня звучала і співалась у кожному українському домі, особливо там, де її так потребують. У 2021 році концерти Оксани Мухи символічно запланували з 14 жовтня – Дня захисників та захисниць держави.

Схід потребує української пісні як повітря. Усі мої виступи у містах сходу та півдня України лише укріплювали цю думку. Зізнаюся, концерти у Маріуполі, Краматорську та Сєвєродонецьку уже певний час були моєю мрією. Відчуваю на собі місію нести «Найгарніші пісні України» туди, де їх найбільше потребують. А це – саме ті міста, саме той край.



Оксана Муха везе українську пісню на схід / Фото з фейсбуку Оксани Мухи

Без сумніву, українську пісню у Вашому виконанні прагнуть почути тисячі меломанів. Пригадаєте, як зародилась ідея виступати саме на сході нашої країни?

Мені пощастило після "Голосу країни" потрапити в Харків з різдвяним туром. Це було місто, за виступ у якому я хвилювалася найдужче. Не знала, як там приймуть українське Різдво, програму без шоу та світлових ефектів, а просто коляду та щедрівку. Я була вражена, коли люди стоячи аплодували і не відпускали нас, не давали почати наступної коляди або щедрівки. Я була зворушена, коли до нас приєдналася філармонія з оркестром та хором. Тур називався "Тиха ніч", але у Харкові назвали його "Українське Різдво".



Концерт Оксани Мухи / Фото з фейсбуку Оксани Мухи

Після такого виступу я зрозуміла, що схід першочергово має бути у мене в концертному графіку. Ми маємо їхати якнайбільше до людей на схід. Мені дуже прикро, що в часи незалежності, яка вже в нас була на папері, ми не здобули цієї бажаної незалежності, соборності, єдності. Схід продовжували виховувати проросійським, а захід – проукраїнським. Нас постійно ділили...

Зараз хочеться якомога більше їхати на схід та розповідати про те, як я люблю Україну, якою вона є для мене. Співати ту українську пісню, яка без телебачення чи держави віками виживала, і продовжує гріти нам душу.

Весь світ захоплюється нами, як співочою нацією, ми – перші у списку за кількістю народних пісень. Хоча й розуміємо, що кожна така композиція має свою історію, кожна має свого автора, просто не було Google, Вікіпедії та авторського права, які б це підтвердили чи зафіксували. Імена втрачені, але кожна народна пісня продовжує розказувати про життя людини з її радощами, печалями... Це історія нашого народу, яку ніхто не перепише, бо вона збережена навіки.

Шкода, що ці неймовірні пісні не співають часто, а ми втрачаємо пісенну спадщину, яка віками йшла до нас і зараз просить: "Будь ласка, дайте мені ще пожити". Я хочу нагадувати про це людям, співати пісень, які допомагають у житті. Але їх треба чути – по радіо вони не лунають, тому будуть лунати на концертах Оксани Мухи.



Оксана Муха дасть концерти в Донецькій та Луганській областях / Фото з фейсбуку Оксани Мухи

Українських пісень і справді дуже багато – від "Гуцулки Ксені" до "Черемшини". Як Ви відбирали їх до концертної програми "Найгарніші пісні України" та на яких композиціях зупинились?

На сході я б хотіла співати ті пісні, які точно знають і люблять. Зробити так, щоб весь зал заспівав: без репетицій, довгих приготувань, просто, щоб українське серце почало співати.

Те, що я бачу в залах – це неймовірне диво! Звичайно, буде і "Я піду в далекі гори" Володимира Івасюка, "Коханий" Ігоря Білозіра, "Ніч яка місячна" Миколи Лисенка, "Чорнобривці" і "Черемшина". Також будуть народні пісні, які, можливо, десь трішки забуті. Прозвучать ще й кілька авторських пісень – ті, які оживають моїм голосом. Буде гарна програма, багато веселого, зокрема, українське танго "Гуцулка Ксеня", що підіймає всіх зі стільців (усміхається).

Чи буде особлива композиція, яка стане кульмінацією святкової програми?

Кожного разу інша пісня ближча мені до серця, бо різний настрій чи ситуація, тому так і стається. Але мені здається, що знаковою для нас всіх є "Два кольори" Олександра Білаша та Дмитра Павличка, яка дуже згуртовує. У цій пісні кожен побачить своє життя. Тому на сході, напевно, саме ця композиція буде особливою.

Оксана Муха закликає не нехтувати карантинними правилами у час пандемії коронавірусу. Тому всіх, хто прийде на концерти артистки, просять одягати медичні маски, зберігати соціальну дистанцію, дезінфікувати руки. Якщо почуваєтесь недобре або ж маєте перші симптоми COVID-19, краще пропустити концерт та звернутись до сімейного лікаря.

З організаційної точки зору, заходи будуть проходити із врахуванням карантинних обмежень, зокрема із 50-відсотковою заповненістю концертних залів.