Шоу, яке подарує енергію на всю зиму – Woodkid готовий підкорювати українську сцену: деталі

В рамках світового турне незабутнє авторське шоу французького музиканта Woodkid вперше відвідає Україну. І уже у грудні прихильники якісної музики зможуть на повну відірватися у Києві у концертному залі Stereo Plaza.

Кожен концерт талановитого французького виконавця Woodkid – це велике незабутнє шоу, перфоманс, наповнений електронними вставками, відеопроекціями, світловими спецефектами та музикою, яка заворожує рваними ритмами та оригінальним аранжуванням. І все це продумано до найменшої дрібнички.

Читайте також Гурт "Тінь сонця" рушає у Всеукраїнський тур у листопаді: де лунатиме козацький рок

На жаль, наживо побачити таке шоу світового рівня своїми очима вдається не часто, та 4 грудня 2021 року українські поціновувачі творчості Woodkid матимуть таку нагоду та на живому концерті у Stereo Plaza зможуть почути гарячі треки з усіх його альбомів і навіть нові хіти.

Цей концерт мав відбутися ще у 2020 році, та через низку причин він був перенесений на 2021 рік. Тепер вхід для власників квитків на концерт, який не відбувся – безплатний. Обмінювати квитки не потрібно, треба лише продемонструвати наявні, зазначають організатори

Трейлер світового туру Woodkid: дивитись відео онлайн

Що відомо про Woodkid

Йоанн Лемуан (справжнє ім’я виконавця, – 24 канал) – всесвітньовідомий кліпмейкер та режисер, за плечами якого вражаючі роботи для Лани Дель Рей, Кеті Перрі, Ріанни, Moby, Тейлор Свіфт та інших мегапопулярних зірок і навіть співпраця з Люком Бессоном. За свою творчість він отримав не одну номінацію та нагороду на UK Music Video Awards, фестивалі реклами "Каннські леви", MVPA Awards, MTV Video Music, Греммі тощо.

Його обізнаність у режисурі та захоплення музикою вилились у власний проєкт, і уже в 2011 році талановитий француз випустив трек "IRON" та кліп на нього, які вразили не лише звучанням, а й детально продуманим стильним відеорядом. Саме цю композицію компанія Ubisoft використала в трейлері комп’ютерної гри Assassin’s Creed: Revelations.

Через 2 роки Woodkid випустив свій перший альбом "The Golden Age", над яким працював максимально якісно та комплексно, з ретельним підходом до візуальної та маркетингової складової, а також, звісно, до музичної – він сам записував кожен інструмент окремо та сам займався аранжуванням. І ця робота була замічена – про Woodkid заговорив увесь світ. Такий педантичний принцип роботи далі прослідковується у всій творчості виконавця, тож не дивно, що він з легкістю збирає повні зали.

Woodkid – Run Boy Run: дивитись відео онлайн