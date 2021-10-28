Швидко та красиво наповніть стрічку своїх соцмереж фотографіями: insta-прогулянка від InstaCafe

InstaCafe пропонує розв’язання задачі, коли і гарну стрічку в інстаграмі хочеться, і часу та бажання її оформлювати нема. У 5 великих містах України за 20 хвилин ви можете наповнити свої соцмережі свіжими та стильними фото.

З першим сервісом швидких фотосетів в Україні InstaCafe фотосесія вийшла на новий рівень – більше не потрібно витрачати на неї половину дня та з тиждень очікувати на готові кадри.

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Соло, групою чи з улюбленцями – будь-яка забаганка. Не хватає стильного реквізиту? InstaCafe надасть і його.

У Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі вам необхідно лише вибрати стиль, локацію, підібрати лук і всього за 20 хвилин та 25 доларів професійний фотограф перетворить прогулянку у джерело контенту для вашого інстаграму.

Більш того, усі файли та 8 обраних вами опрацьованих світлин у базовій ретуші та кольорокорекції ви отримаєте впродовж всього лише 24 годин. Тож тепер яскраві інста-сети ви можете створити максимально швидко.

Для організації фотосету необхідно попередньо зареєструватися за 5 робочих днів.

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