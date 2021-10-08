Смачний сир та ароматне вино: атмосферний фестиваль у Львові 22 – 24 жовтня

Один з самих улюблених гастрономічних фестивалів львів’ян та гостей міста через 2 тижні, 22 – 24 жовтня, відбудеться у Львові перед Палацом Потоцьких.

Ярмарок з безліччю продуктів від великих та регіональних виробників, музика, розваги, кіно і навіть гігантський сирник: протягом трьох днів ці та інші розваги додадуть яскравих барв вашим вихідним.

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А на другий день фестивалю, 23 жовтня, у суботу, гостям свята запропонують величезний вибір сирників та навіть спечуть гігантський львівський сирник за давніми рецептами, яким пригостять усіх охочих.

Зони Свята сиру і вина, які вас розважатимуть:

Сиро-винний ярмарок – щороку сама відвідувана локація Свята. Тут зможете скуштувати та купити вино та усе, що так до нього смакує. Більш того, цього року вашій увазі унікальне кавове вино від переможця номінації "Кава в джезві" за версією Lviv Coffee Festival 2021 – кав’ярні "Домініканес".

Wine Expo – зона, де ви зможете познайомитись з українськими імпортерами вина під кураторством кращого сомельє України 2019 року Богдана Павлюха.

Wine School – де ви зможете більше дізнатися про вино: від шляху виготовлення вина до правил дегустування.

Cinema Wine Zone – зона, де крутитимуть шедевральні стрічки українського та світового кінематографу, які так чудово дивитися під келих хорошого вина!

Велика Давильня Винограду – весела забава для двох осіб: топотуна і підмайстра. Спробуйте себе у чавінні винограду!

Lviv Oyster Battle – захопливий устричний батл на швидкісне відкривання та поїдання устриць.

Cheese & Wine Art Space – простір з мистецькими та художніми локаціями. І тут буде безліч чого: жива музика, кіно, виставки та художники, які можуть вас зобразити на полотні червоним вином.

, хто придбає квиток на Свято сиру та вина у Львові, організатори обіцяють скляний келих у подарунок.

Захоплива тепла атмосфера Свято сиру і вина. Джерело фото: фейсбук-сторінка Свята

Свято сиру і вина вражає не лише українців Львівський фестиваль увійшов до сімки найкращих осінніх свят у світі ​

Організатори Свята сиру і вина продумали не лише цікаву програму, а й попіклувалися про комфорт своїх гостей: цьогоріч вперше всі заходи події відбуватимуться у зручних білосніжних павільйонах, які надійно захистять гостей і учасників від несподіванок львівської погоди. При тому, будучи просторими та комфортними, вони не обмежуватимуть вас у пересуванні.

Щороку відвідувачі в захваті від дійства. Ось деякі їх відгуки з соцмереж:

Cheese and Wine Festival – B.E.S.T. in Lviv;

Атмосфера нереальна!

Гарне Свято!!! Смачне вино та сир, гарна музика!

Завжди крута програма, смачне вино і мої улюблені сири! Дуже осіннє свято, рекомендую!

Фестиваль гарного настрою!!! Сир і вино, що може бути краще від осінньої хандри.

Офіційний промо ролик Свята сиру і вина у Львові

Де: Палац Потоцьких, вулиця Миколи Коперника, 15

Коли: 22 – 24 жовтня

Ціна квитка:

на 1 день фестивалю – 100 гривень;

на три дні фестивалю – 250 гривень.

Більше інформації про захід ви можете дізнатися за телефоном +380503170617 або посиланням.