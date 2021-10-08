Поки погода світить теплим сонцем у ваші вікна – варто розглянути цікаві заходи, які пропонує місто, та насолодитися цим часом сповна. А вибирати є з чого: 9 та 10 жовтня відбудуться цікаві вистави, концерти, майстер-класи на будь-який смак.
Читайте також Не тільки парк розваг чи виставкові площі: 10+ ідей, куди піти на ВДНГ
Цікаве дітям
Квест в Ігроленді "Щенячий патруль"
Захоплива пригода з героями мультсеріалу "Щенячий патруль" для ваших малюків! Квест триває годину, та після виконання усі маленькі учасники отримають подаруночки.
Квест з героями мультфільму "Щенячий патруль" / фото: Ігроленд
Осіння Дивогонка 2021
Парк, сонечко та веселі велоперегони для самих маленьких! Позитивні емоції вашим діткам забезпечені. Брати участь можуть діти від 1,5 до 8 років на будь-яких велосипедах, технічний стан яких відповідає загально прийнятим нормам, та обов'язково з шоломом під час заїзду.
Важливо! За технічний стан велосипеда відповідають батьки/опікуни учасників.
Осіння дивогонка для маленьких: відео
Майстер-класи
День відкритих дверей та майстер-класи для дітей від Logos Kids Academy
Logos Kids Academy запрошує усіх бажаючих дітей та підлітків на безкоштовні практичні майстер-класи по 7 напрямкам, які дозволять пізнати щось нове та надихнуть на вивчення передової сьогодні галузі.
Logos Kids Academy пропонує такі теми:
- "Майстер коду", де ви спробуєте створити власну комп'ютерну гру. Підійде дітям та підліткам віком від 9 до 14 років.
- "Магія дизайну" орієнтована на дітей та підлітків 9 – 14 років. На майстер-класі ви створите власний дизайн та інтерактивний прототип тематичного iOS-додатку.
- "Веб-майстер" познайомить дітей та підлітків 9 – 14 років з HTML i CSS.
- "Планета 3D" ознайомить з принципом моделювання в середовищі 3DS Max. Програма націлена на підлітків від 12 до 15 років.
- "Гуру графіки" покаже та розкаже дітям та підліткам віком від 8 до 16 років про графічний дизайн.
- "Ігроман"покаже дітям 12 – 15 років, як створити комп’ютерну гру "Шутер".
- А "Маленький геній" познайомить з візуальним програмуванням дітей 8 – 10 років.
Детальніше про Logos IT Academy
Художні майстер-класи від "Простору мрій"
У ці вихідні світла студія запрошує вас на майстер-класи ледь не на любий смак: ви можете спробувати намалювати гнома, нічний ліс біля річки, або й просто розслаблено дозволити фарбам самим творити красу у вас на очах.
Детальніше про це Вино і мистецтво: майстер-клас з малювання стилем Fluid Art у затишній арт-студії
Fluid art / Фото: "Простір мрій"
Майстер-клас: "Як не відкладати здійснення своїх мрій на потім?"
Майстер-клас від психолога та коуча дозволить знайти відповіді на запитання чому ми часто відкладаємо важливі зміни або початок чогось грандіозного на потім, чому важко зробити перші кроки у подоланні своїх проблем та бездіяльності. Й окрім відповідей ви отримаєте покроковий план дій для здійснення цілей та практичні техніки, які допоможуть вам зробити перші кроки до життя мрії.
Спікери:
- Андріана Гренцер, психолог;
- Юлія Левін, фінансовий коуч та консультант.
Виставки
Динопарк
Не проґав можливості весело та цікаво провести день на свіжому повітрі в компанії рідних чи друзів, а також 50-ти динозаврів. Вони рухатимуться, гарчатимуть і навіть кататимуть дітлахів на спинах,
– запрошують організатори.
Тиранозавр у Львові / Фото: lviv.vgorode.ua
Музей розбитих літаків Другої світової війни
Якщо вихідні не бажаєте проводити у місті – є недалечко від Львова, у селі Хоросно Пустомитівського району, цікавий музей з уламками 12 літаків часів Другої світової війни, серед яких і радянські винищувачі, і німецькі бомбардувальники.
Літак часів Другої світової війни / Фото: "Моє місто"
Вистави
Циркове шоу "Expression"
Артисти зі всього світу об’єдналися, щоб порадувати нестандартним шоу львів’ян та гостей міста. Екстремальні та видовищні трюки змусять і ваше серце битися частіше, а один із фінальних номерів на мотоциклах точно не залишить нікого байдужим.
Афіша циркового шоу "Експресія" / Фото: Gastroli.ua
Буде цікаво Вперше в Україні відбудеться театралізоване циркове шоу "СНИ": дивовижне відео
Бейбі-вистава "Як нотки пісеньку складали"
Вистава запрошує дітей та батьків зануритися у казковий світ звуків та кольорів!
Тут живуть мама Ключ Соль та її дітки – різнокольорові нотки. Кожна нотка має свою особисту пісеньку і окрему барву. Поки що вони міцно сплять, та ось мама починає їх будити й знайомити з глядачами – аби світ наповнився чарівними мелодіями і став барвистим. Та ноткам потрібно допомогти – дитячими співами, танцями та іграми!
А що ж буде, якщо котрась нотка загубиться і її пісенька залишиться непочутою? Чи вийде тоді скласти Пісеньку і досягнути Гармонії? Відповідь на це питання будуть шукати глядачі та персонажі разом, граючи в ігри та складаючи докупи звукову та кольорову мозаїку,
– зазначають організатори.
Вистава має інклюзивний характер — вона реалізовує принципи доступного та відкритого театру і розрахована на участь дітей із синдромом Дауна. Створення на сцені повноцінного інклюзивного простору відбувається під кураторством професійного психолога. Усі актори, задіяні у постановці, отримали відповідні консультації.
Афіша вистави "Як нотки пісеньку складали" / Фото: Львівський театр ляльок
Вистава "Останній гречкосій"
Теми гіркої комедії виходять за межі однієї сім’ї та зачіпають поняття, які формують національну свідомість: землю, як символ нації, як складову формування держави та державності.
"Чи вміємо ми визначати пріоритети, які формують нас як націю? Чи здатні ми зрозуміти і почути один одного? Що дорожче – гроші чи родина? Кого ми шукаємо і що знаходимо? Що таке любов? Що таке сім’я? За що ми боремось? Це запитання, що постійно кружляють у просторі над нашими головами, як ворони. Це запитання до нашого сумління, до нашої свідомості, до нашого серця. Запитання, які неодноразово кожний з нас, хоч раз в житті, але промовляв", – йдеться в анонсі вистави.
Вистава "Останній гречкосій" / Фото Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької
Прем’єра вистави "Небезпечні зв'язки"
Історична інтрига Крістофра Гемптона на львівській сцені.
"Інтриги, подвійні ігри, маніпуляції, небезпечні зв’язки – основа реальності та життя французької аристократії в дореволюційний період. П’єса вимальовує картину етичних огріхів аристократії, які призвели до руйнування вищих віх суспільства і відповідно до падіння монархії. Оскільки життя титулованого дворянства за часів старого режиму було надзвичайно штучним, "подвійним", Театр Курбаса пропонує подивитись на "Небезпечні зв’язки" як на гру у грі, де змодельовано хаотичний і непевний час революції, проглядається "зсув реальностей". Її провадять актори у в’язниці, очікуючи на страту..." – зацікавлює глядачів театр ім. Леся Курбаса.
Афіша вистави "Небезпечні зв'язки" / Фото Театр ім. Леся Курбаса
Ще один варіант відпочинку Посміятися чи втиснутися від жаху у крісло: кінопрем'єри жовтня на будь-який смак
Фестивалі
Контрасти 27. Ніч Контрастів
У Львові триває Міжнародний фестиваль сучасної музики "Контрасти" і в рамках цього, уже 27-го фестивалю у Львівській обласній філармонії відбудеться "Ніч контрастів". Програма та локації – різноманітні. Від площі Маланюка до концертного залу Людкевича у самій Філармонії ви матимете змогу насолодитися безліччю музичних творів.
З детальнішою програмою можна ознайомитися на сайті Львівської філармонії.
Афіша "Ночі контрастів" / Джерело: Львівська обласна філармонія
Фестиваль "Сихівська родинаfest"
Захопливе та активне свято, яке підніме вам настрій! Адже на вас чекатимуть:
- відпочинкова зона;
- розваги та майстер-класи для дітей та дорослих,
- квести для усієї сім‘ї;
- надувні батути та гірки, веломобілі;
- ігрова зона з настільними та спортивними іграми, футбольні МК;
- концертна програма, флеш-моби;
- handmade ярмарка та аквагрим;
- food зона.
А також на святі планують побити рекорд по випіканню найдовшої 35-метрової піци, якою безкоштовно пригощатимуть сихівчан, які прийдуть підтримати піцейоло.
Фестиваль "Сихівська родинаfest" уже цієї суботи
Ресторани
Свято сиру і вина!
В ресторані Гопак у ці вихідні відбудеться Свято сиру і вина!
Заклад для вас приготував:
- легкі та ароматні крафтові сири;
- ексклюзивні позиції вина;
- народні танці та запальну забаву;
- сучасну програму в залі Viden’.
Веселі аніматори прикрасять вечір і ваших діток та розважатимуть їх цікавими іграми.
Концерти
Французька органна музика
У неділю відома органістка Світлана Позднишева запрошує на концерт органної музики, яка відкриє безмежну чарівність творів французьких композиторів. У програмі:
- Ф. Куперен – Ельфи
- Ж.Ф. Рамо – Курка
- К. Сен-Санс – Рапсодія на бретонські теми №3
- Ж. Ален – Висячі сади
- К. Сен-Санс – Карнавал тварин
Де: вул. Степана Бандери, 8, Львівський органний зал
Коли: 10 жовтня о 19:00
Вартість: 120 – 200 грн.
G.F. Handel – Organ Concerto No. 6 in B-Flat Major, Op. 4, No. 6, HWV 294. За органом – Світлана Позднишева: відео
Концерт давніх українських псальмів та народних пісень
У цю суботу ви матимете можливість послухати старовинні та маловідомі духовні твори та календарно-обрядові пісні зі всіх куточків України у вражаючому виконанні хорового колективу Етерія (Eteria).
Де: вул. Козельницька, 4, Центр Митрополита Андрея Шептицького.
Коли: 09 жовтня о 18:00.
Вартість: вхід вільний.
Телефон для довідок: +38 (032)240-94-94; +38 099 666 8236.
Eteria – Ой ви, голуби: відео
Стендап
Київський Стендап у Львові
Уже цієї неділі у Львові буде прекрасна можливість насолодитися стендап-виступами досвідчених коміків з Києва, які відвідають місто, щоб розказати свої найкращі жарти.
Львів’ян розважатимуть:
- Руслан Колесник — засновник київського стендап-клубу "Бродячий стендап";
- Кирило Залата — продюсер "ахах.comedy";
- Максим Давиденко — комік, який виступає в об’єднанні "Ukrainian Standup Agency";
- Женя Коротков — переможець змагання "Stand up Comedy Cup";
- Та ведучий вечора Роман Щербан — досвідчений Львівський комік, та учасник "Stand Up LNJ".
Афіша стендап-виступу / lviv.karabas.com
Стендап у Києві Посміятись від душі: де подивитися стендап у Києві 4 – 10 жовтня