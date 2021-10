Поки погода світить теплим сонцем у ваші вікна – варто розглянути цікаві заходи, які пропонує місто, та насолодитися цим часом сповна. А вибирати є з чого: 9 та 10 жовтня відбудуться цікаві вистави, концерти, майстер-класи на будь-який смак.

Читайте також Не тільки парк розваг чи виставкові площі: 10+ ідей, куди піти на ВДНГ

Цікаве дітям

Квест в Ігроленді "Щенячий патруль"

Захоплива пригода з героями мультсеріалу "Щенячий патруль" для ваших малюків! Квест триває годину, та після виконання усі маленькі учасники отримають подаруночки.

Де: Ігроленд в ТЦ Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б, 3-й поверх.

Коли: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 жовтня о 17:00.

Вартість: Безплатно, але для участі необхідно зареєструватися за цим посиланням.



Квест з героями мультфільму "Щенячий патруль" / фото: Ігроленд

Осіння Дивогонка 2021

Парк, сонечко та веселі велоперегони для самих маленьких! Позитивні емоції вашим діткам забезпечені. Брати участь можуть діти від 1,5 до 8 років на будь-яких велосипедах, технічний стан яких відповідає загально прийнятим нормам, та обов'язково з шоломом під час заїзду.

Важливо! За технічний стан велосипеда відповідають батьки/опікуни учасників.

Де: вул. Паркова, Стрийський парк.

Коли: 9 жовтня з 10:00 до 17:00.

Вартість реєстраційного внеску: 150 грн, також для участі необхідно зареєструватися.

У випадку відміни заходу у зв'язку з запровадженням "червоного" рівня епідемічної небезпеки реєстраційний внесок повертається у розмірі 95%.

Додаткова інформація: тел. +380673407403, фейсбук-сторінка.

Осіння дивогонка для маленьких: відео

Майстер-класи

День відкритих дверей та майстер-класи для дітей від Logos Kids Academy

Logos Kids Academy запрошує усіх бажаючих дітей та підлітків на безкоштовні практичні майстер-класи по 7 напрямкам, які дозволять пізнати щось нове та надихнуть на вивчення передової сьогодні галузі.

Logos Kids Academy пропонує такі теми:

"Майстер коду", де ви спробуєте створити власну комп'ютерну гру. Підійде дітям та підліткам віком від 9 до 14 років.

"Магія дизайну" орієнтована на дітей та підлітків 9 – 14 років. На майстер-класі ви створите власний дизайн та інтерактивний прототип тематичного iOS-додатку.

"Веб-майстер" познайомить дітей та підлітків 9 – 14 років з HTML i CSS.

"Планета 3D" ознайомить з принципом моделювання в середовищі 3DS Max. Програма націлена на підлітків від 12 до 15 років.

"Гуру графіки" покаже та розкаже дітям та підліткам віком від 8 до 16 років про графічний дизайн.

"Ігроман"покаже дітям 12 – 15 років, як створити комп’ютерну гру "Шутер".

А "Маленький геній" познайомить з візуальним програмуванням дітей 8 – 10 років.

Детальніше про Logos IT Academy

Де: вул. І.Франка, 61, 5п. 500 каб.

Коли: 9 жовтня з 10:00 Logos Kids Academy відкриває свої двері для всіх зацікавлених та пропонує графік майстер-класів: "Майстер коду" та "Магія дизайну" о 10:30.

"Веб-майстер" о 11:00.

"Планета 3D" о 12:00.

"Гуру графіки" та "Ігроман" о 13:30.

"Маленький геній" о 15:30. Вартість: безплатно. Обрати курс та зареєструватися можна за посиланням.

Художні майстер-класи від "Простору мрій"

У ці вихідні світла студія запрошує вас на майстер-класи ледь не на любий смак: ви можете спробувати намалювати гнома, нічний ліс біля річки, або й просто розслаблено дозволити фарбам самим творити красу у вас на очах.

Де: вул. Городоцька 106.

Час та вартість: 9 жовтня о 11:00, 200 грн – дитячий майстер-клас "Малюють діти гнома";

16:00, 590 грн – малювання технікою Fluid art;

18:30, 450 грн – малювання картини "Лодка на озері";

19:00, 450 грн – спробуєте намалювати картину "Нічний ліс біля річки". Обрати майстер-клас та записатися можна за посиланням.

Детальніше про це Вино і мистецтво: майстер-клас з малювання стилем Fluid Art у затишній арт-студії



Fluid art / Фото: "Простір мрій"

Майстер-клас: "Як не відкладати здійснення своїх мрій на потім?"

Майстер-клас від психолога та коуча дозволить знайти відповіді на запитання чому ми часто відкладаємо важливі зміни або початок чогось грандіозного на потім, чому важко зробити перші кроки у подоланні своїх проблем та бездіяльності. Й окрім відповідей ви отримаєте покроковий план дій для здійснення цілей та практичні техніки, які допоможуть вам зробити перші кроки до життя мрії.

Спікери:

Андріана Гренцер, психолог;

Юлія Левін, фінансовий коуч та консультант.

Де: Коворкінг іHub Lviv, вул. Замкнена, 9.

Коли: 10 жовтня о 11:00.

Вартість: 550 грн, але якщо прийдете удвох з другом – по 500 грн.

Кількість місць обмежена, а записатися на майстер-клас можна, поставивши + у коментарях до допису у фейсбуці, або написавши у дірект @julijevin.

Резерв місць по передоплаті.

Виставки

Динопарк

Не проґав можливості весело та цікаво провести день на свіжому повітрі в компанії рідних чи друзів, а також 50-ти динозаврів. Вони рухатимуться, гарчатимуть і навіть кататимуть дітлахів на спинах,

– запрошують організатори.

Де: вул. Болгарська, 4, Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

Коли: щодня до 31 жовтня з 10:00 до 22:00.

Вартість: дитячий квиток 100 грн, дорослий – 150 грн.

Телефон для довідок: +38 068 768 56 08.



Тиранозавр у Львові / Фото: lviv.vgorode.ua

Музей розбитих літаків Другої світової війни

Якщо вихідні не бажаєте проводити у місті – є недалечко від Львова, у селі Хоросно Пустомитівського району, цікавий музей з уламками 12 літаків часів Другої світової війни, серед яких і радянські винищувачі, і німецькі бомбардувальники.

Де: село Хоросно, поблизу Львова.

Коли: у вихідні з 10:00 до 17:00.

Вартість: індивідуальним відвідувачам вхід безкоштовний.

Телефон для довідок: 067 109 19 39.



Літак часів Другої світової війни / Фото: "Моє місто"

Вистави

Циркове шоу "Expression"

Артисти зі всього світу об’єдналися, щоб порадувати нестандартним шоу львів’ян та гостей міста. Екстремальні та видовищні трюки змусять і ваше серце битися частіше, а один із фінальних номерів на мотоциклах точно не залишить нікого байдужим.

Де: вулиця Городоцька, 83, Державний цирк.

Коли: 9 та 10 жовтня о 16:00.

Вартість: 100 – 350 грн.



Афіша циркового шоу "Експресія" / Фото: Gastroli.ua

Буде цікаво Вперше в Україні відбудеться театралізоване циркове шоу "СНИ": дивовижне відео

Бейбі-вистава "Як нотки пісеньку складали"

Вистава запрошує дітей та батьків зануритися у казковий світ звуків та кольорів!

Тут живуть мама Ключ Соль та її дітки – різнокольорові нотки. Кожна нотка має свою особисту пісеньку і окрему барву. Поки що вони міцно сплять, та ось мама починає їх будити й знайомити з глядачами – аби світ наповнився чарівними мелодіями і став барвистим. Та ноткам потрібно допомогти – дитячими співами, танцями та іграми!

А що ж буде, якщо котрась нотка загубиться і її пісенька залишиться непочутою? Чи вийде тоді скласти Пісеньку і досягнути Гармонії? Відповідь на це питання будуть шукати глядачі та персонажі разом, граючи в ігри та складаючи докупи звукову та кольорову мозаїку,

– зазначають організатори.

Вистава має інклюзивний характер — вона реалізовує принципи доступного та відкритого театру і розрахована на участь дітей із синдромом Дауна. Створення на сцені повноцінного інклюзивного простору відбувається під кураторством професійного психолога. Усі актори, задіяні у постановці, отримали відповідні консультації.

Де: площа Данила Галицького, 1, Львівський обласний театр ляльок.

Коли: 10 жовтня, 11:00 – 11:45.

Вартість: 150 грн. Квиточки потрібно придбати окремо дитині й дорослому.

Телефон для довідок: +38 (098) 453-53-77



Афіша вистави "Як нотки пісеньку складали" / Фото: Львівський театр ляльок

Вистава "Останній гречкосій"

Теми гіркої комедії виходять за межі однієї сім’ї та зачіпають поняття, які формують національну свідомість: землю, як символ нації, як складову формування держави та державності.

"Чи вміємо ми визначати пріоритети, які формують нас як націю? Чи здатні ми зрозуміти і почути один одного? Що дорожче – гроші чи родина? Кого ми шукаємо і що знаходимо? Що таке любов? Що таке сім’я? За що ми боремось? Це запитання, що постійно кружляють у просторі над нашими головами, як ворони. Це запитання до нашого сумління, до нашої свідомості, до нашого серця. Запитання, які неодноразово кожний з нас, хоч раз в житті, але промовляв", – йдеться в анонсі вистави.

Де: вул. Лесі Українки, 1, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької.

Коли: 09 жовтня о 18:00.

Вартість: 50 – 250 грн.



Вистава "Останній гречкосій" / Фото Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької

Прем’єра вистави "Небезпечні зв'язки"

Історична інтрига Крістофра Гемптона на львівській сцені.

"Інтриги, подвійні ігри, маніпуляції, небезпечні зв’язки – основа реальності та життя французької аристократії в дореволюційний період. П’єса вимальовує картину етичних огріхів аристократії, які призвели до руйнування вищих віх суспільства і відповідно до падіння монархії. Оскільки життя титулованого дворянства за часів старого режиму було надзвичайно штучним, "подвійним", Театр Курбаса пропонує подивитись на "Небезпечні зв’язки" як на гру у грі, де змодельовано хаотичний і непевний час революції, проглядається "зсув реальностей". Її провадять актори у в’язниці, очікуючи на страту..." – зацікавлює глядачів театр ім. Леся Курбаса.

Де: вул. Леся Курбаса, 3, Львівський академічний театр імені Леся Курбаса.

Коли: 10 жовтня о 19:00.

Вартість: 200 – 300 грн.



Афіша вистави "Небезпечні зв'язки" / Фото Театр ім. Леся Курбаса

Ще один варіант відпочинку Посміятися чи втиснутися від жаху у крісло: кінопрем'єри жовтня на будь-який смак

Фестивалі

Контрасти 27. Ніч Контрастів

У Львові триває Міжнародний фестиваль сучасної музики "Контрасти" і в рамках цього, уже 27-го фестивалю у Львівській обласній філармонії відбудеться "Ніч контрастів". Програма та локації – різноманітні. Від площі Маланюка до концертного залу Людкевича у самій Філармонії ви матимете змогу насолодитися безліччю музичних творів.

З детальнішою програмою можна ознайомитися на сайті Львівської філармонії.

Де: вул. Чайковського, 7, Львівська обласна філармонія.

Коли: 09 жовтня, з 15:00 до 23:00.

Вартість: 300 грн.

Телефон для довідок: +38 (032) 235-81-36.



Афіша "Ночі контрастів" / Джерело: Львівська обласна філармонія

Фестиваль "Сихівська родинаfest"

Захопливе та активне свято, яке підніме вам настрій! Адже на вас чекатимуть:

відпочинкова зона;

розваги та майстер-класи для дітей та дорослих,

квести для усієї сім‘ї;

надувні батути та гірки, веломобілі;

ігрова зона з настільними та спортивними іграми, футбольні МК;

концертна програма, флеш-моби;

handmade ярмарка та аквагрим;

food зона.

А також на святі планують побити рекорд по випіканню найдовшої 35-метрової піци, якою безкоштовно пригощатимуть сихівчан, які прийдуть підтримати піцейоло.

Де: проспект Червоної Калини, 81, Площа Довженка (Сихів)

Коли: 9 – 10 жовтня з 12:00 до 20:00.

Вартість: вхід вільний.

Більше деталей на фейсбук-сторінці фестивалю.

Фестиваль "Сихівська родинаfest" уже цієї суботи

Ресторани

Свято сиру і вина!

В ресторані Гопак у ці вихідні відбудеться Свято сиру і вина!

Заклад для вас приготував:

легкі та ароматні крафтові сири;

ексклюзивні позиції вина;

народні танці та запальну забаву;

сучасну програму в залі Viden’.

Веселі аніматори прикрасять вечір і ваших діток та розважатимуть їх цікавими іграми.

Де: вул. Наукова, 2б.

Коли: заклад працює з 12:00.

Щоб зарезервувати столик, зателефонуйте за номером +38 067 673 63 53.

Концерти

Французька органна музика

У неділю відома органістка Світлана Позднишева запрошує на концерт органної музики, яка відкриє безмежну чарівність творів французьких композиторів. У програмі:

Ф. Куперен – Ельфи

Ж.Ф. Рамо – Курка

К. Сен-Санс – Рапсодія на бретонські теми №3

Ж. Ален – Висячі сади

К. Сен-Санс – Карнавал тварин

Де: вул. Степана Бандери, 8, Львівський органний зал

Коли: 10 жовтня о 19:00

Вартість: 120 – 200 грн.

G.F. Handel – Organ Concerto No. 6 in B-Flat Major, Op. 4, No. 6, HWV 294. За органом – Світлана Позднишева: відео

Концерт давніх українських псальмів та народних пісень

У цю суботу ви матимете можливість послухати старовинні та маловідомі духовні твори та календарно-обрядові пісні зі всіх куточків України у вражаючому виконанні хорового колективу Етерія (Eteria).

Де: вул. Козельницька, 4, Центр Митрополита Андрея Шептицького.

Коли: 09 жовтня о 18:00.

Вартість: вхід вільний.

Телефон для довідок: +38 (032)240-94-94; +38 099 666 8236.

Eteria – Ой ви, голуби: відео

Стендап

Київський Стендап у Львові

Уже цієї неділі у Львові буде прекрасна можливість насолодитися стендап-виступами досвідчених коміків з Києва, які відвідають місто, щоб розказати свої найкращі жарти.

Львів’ян розважатимуть:

Руслан Колесник — засновник київського стендап-клубу "Бродячий стендап";

Кирило Залата — продюсер "ахах.comedy";

Максим Давиденко — комік, який виступає в об’єднанні "Ukrainian Standup Agency";

Женя Коротков — переможець змагання "Stand up Comedy Cup";

Та ведучий вечора Роман Щербан — досвідчений Львівський комік, та учасник "Stand Up LNJ".

Де: пл. Петрушевича 3, Вільний стендап клуб.

Коли: 9 жовтня о 20:00.

Вартість: 250 грн.



Афіша стендап-виступу / lviv.karabas.com

Стендап у Києві Посміятись від душі: де подивитися стендап у Києві 4 – 10 жовтня