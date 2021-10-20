Зірки світової електронної сцени Tale Of Us в Києві: коли відбудеться грандіозна вечірка

6 листопада 2021 року у Києві в клубі M82 відбудеться фестиваль електронної музики світового рівня за участю діджейського дуету Tale Of Us. Однак хедлайнери вечірки – не єдині, хто буде качати меломанів. Сцену запалюватимуть діджеї COLYN та Off Night.

Техно-дует Карміна Конте та Маттео Міллера Tale Of Us давно став брендом у всьому світі. У 2018 році вони увійшли в ТОП 100 найкращих артистів світу за версією DJ Magazine, а сьогодні їх емоційна електронна музика качає кращі танцполи Європи, включаючи легендарний клуб "Space" на острові Ібіца.

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Свою музику Tale of Us характеризують як мелодійне техно, і в той же час ніколи не відмовляють собі в експериментах. Концепція їх музики, як розповів в одному інтерв'ю Кармін, – це "дослідження почуттів і любові, викликаних звуком. Ми намагаємося дати конкретну причину кожній композиції, розповідати казки і історії за допомогою нашої творчості".

Тож кияни та гості столиці у суботу отримають однозначно фантастичний лайв-сет від трендсеттерів сучасної електронної танцювальної музики з Італії.

Tale of Us: дивитись відео онлайн

Хто ще підриватиме столичну сцену

Разом з Tale Of Us запалить вечір COLYN – ді-джей, саунд-продюсер та учасник лейбла Afterlife з Амстердаму, чиї треки потрапляють в десятки кращих релізів на Beatport. Його трек "Amor" закріпив за артистом світову популярність.

Ще один учасник запальної вечірки – електронний дует українських діджеїв Off Night. Цьогоріч вони випустили перший реліз "Suspended In Air" з американським вокалістом Robert Owens, легендою house-музики, після чого стали популярними.

Карантинні обмеження у Києві

У зв’язку з посиленням карантинних вимог для входу на фестиваль необхідно пред'явити негативний ПЛР- або експрес-тест (72 години), підтвердження отримання повного або часткового курсу вакцинації, або сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19.

Однак якщо ви не маєте перелічених документів, то зможете зробити тест безпосередньо перед фестивалем в мобільній лабораторії. Вартість тестування – 350 гривень.

Більше інформації – за посиланням.