Зірки світової електронної сцени Tale Of Us в Києві: коли відбудеться грандіозна вечірка

6 листопада 2021 року у Києві в клубі M82 відбудеться фестиваль електронної музики світового рівня за участю діджейського дуету Tale Of Us. Однак хедлайнери вечірки – не єдині, хто буде качати меломанів. Сцену запалюватимуть діджеї COLYN та Off Night.