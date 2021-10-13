Три події до Дня захисників та захисниць України у Києві, які варто відвідати

Щорічно 14 жовтня громадяни держави віддають шану героям, які захищають українську незалежність. Які події у цей день можна відвідати у Києві самим та разом з дітьми, окрім офіційних програм, – розповідаємо нижче.

У цей день ледь не в кожному куточку держави пройдуть офіційні урочистості вшанування мужності та героїзму захисників та захисниць незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу. Окрім них ви можете відвідати наступні події.

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Концерт Національного духового оркестру України "Повертайся живим"

Під керівництвом Олексія Баженова Національний академічний духовий оркестр України зіграє концерт, де усі охочі зможуть послухати твори сучасних українських композиторів, зокрема, Мирослава Скорика, Левка Колодуба, Івана Карабиця та інших. Голоси ж солісток Єлізавети Ліпітюк, Лесі та Галі Тельнюк не залишать нікого байдужими.

У програмі українські народні пісні та старовинний запорізький марш, романси на вірші Шевченка, мелодії з фільмів "Тіні забутих предків" та "Високий перевал" та багато інших творів.

: 14 жовтня о 19:00: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2: 80 – 400 гривень

Тельнюк: Сестри – І мертвим, і живим: дивитися відео онлайн

Дитяча екскурсія "Прапор над нами – перемога за нами"

Національний музей історії України запрошує діток на програму, присвячену державним символам та захисникам нашої Батьківщини – від прадавніх часів до сьогодення.

У ігровій формі вони зможуть побачити унікальні експонати із колекції музею, дізнатися більше про історію зброї, а також про державні символи України: коли винайшли герб, що символізує прапор, як з’явився гімн. Вони зможуть пройти шляхом від зародження до становлення нашої держави і здобуття незалежності, а також взяти участь у виборах ватажка племені, князя або гетьмана.

Святкування Покрови та Дня захисників та захисниць України у "Парку Київська Русь"

: 14 жовтня: Національний музей історії України, вулиця Володимирська, 2: 150 гривеньможна дізнатися за посиланням

Масштабне святкування Покрови та Дня захисників та захисниць України відбуватиметься під Києвом в селі Копачів.

Усіх охочих запрошують взяти участь в урочистій ході до Василівської церкви, яка була побудована Володимиром Великим, де з 14:00 буде проходити молебень за Україну.

На території парку цього дня ви та ваші діти зможете зануритися в атмосферу Київської Русі з головою та побачити яскраву шоу-програму кінно-трюкового театру і народних колективів, княже полювання, під час якого вершники продемонструють володіння мечами, списами, луками тощо. Більш того, дійство можна буде не лише спостерігати зі сторони, а й долучитися до нього: до майстер-класів з володіння зброєю та середньовічного танцю, до ігор, конкурсів, хороводів, презентацій та багато іншого. А ввечері на вас чекатиме стрільба с требушету вогняними ядрами.

Для вас діятимуть ярмарка, корчма та фуд-корти просто неба, а якщо побажаєте залишитися на ночівлю, то зможете з комфортом розташуватися у хостелі чи в кемпінгу.

: 14 жовтня з 10:00: село Копачів, Обухівський район, що в 45 хвилинах від Києва: 100 – 250 гривеньможна дізнатися за посиланням

Свято Покрови та День захисників та захисниць України у "Парку Київська Русь" / Фото з офіційного сайту