В Україні вперше виступить легендарний трубач Андреа Джуффреді: коли відбудеться концерт

Андреа Джуффреді – віртуоз-трубач з Італії вперше виступить в Україні з концертом. Він зіграє на сцені столичного клубу Caribbean Club Concert Hall вже 23 жовтня.

Виступ світової зірки відбуватиметься спільно з українськими виконавцями джазу. У програмі зазначені різноманітні композиції за стилями та жанрами.

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Виступ Андреа Джуффреді

Віртуозний італійський трубач, який по праву вважається одним з найкращих та найрізноплановіших музикантів світу, зіграє у супроводі зірок джазової сцени в Києві.

23 жовтня на сцену Caribbean Club Concert Hall разом з Андреа Джуффреді вийдуть талановиті українські музиканти:

Дмитро Александров (саксофон),

Родіон Іванов (фортепіано);

Олег Марков (барабани);

Олександр Ємець (бас).

Андреа Джуффреді був першою трубою в оркестрі Filarmonica della Scala під керівництвом легендарного італійського композитора Енніо Морріконе. Його таланту душевному виконанні та неймовірній майстерності привели до схвальних відгуків та концертів по всьому світу. Він комфортно та впевнено почувається в різних жанрах: від класики до сучасності.

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Джуффреді брав участь у благодійних концертах Pavarotti & Friends та виступав разом з Джорджем Майклом, Лучано Паваротті та Енріке Іглесіасом. Також трубач певний час виступав у складі квартету з Лайзою Міннеллі у телепрограмі італійського телеканалу.