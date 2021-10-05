Выступление мировой звезды будет происходить совместно с украинскими исполнителями джаза. В программе указаны различные композиции по стилям и жанрам.

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Выступление Андреа Джуффреди

Виртуозный итальянский трубач, который по праву считается одним из лучших и самым разноплановым музыкантов мира, сыграет в сопровождении звезд джазовой сцены в Киеве.

23 октября на сцену Caribbean Club Concert Hall вместе с Андреа Джуффреди выйдут талантливые украинские музыканты:

Дмитрий Александров (саксофон);

Родион Иванов (фортепиано);

Олег Марков (барабаны);

Александр Емец (бас).

Андреа Джуффреди был первым трубой в оркестре Filarmonica della Scala под руководством легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе. Его таланта душевном исполнении и невероятной мастерства привели к одобрительных отзывов и концертов по всему миру. Он комфортно и уверенно чувствует себя в разных жанрах: от классики до современности.

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Интересно знать! Джуффреди участвовал в благотворительных концертах Pavarotti & Friends и выступал вместе с Джорджем Майклом, Лучано Паваротти и Энрике Иглесиасом. Также трубач определенное время выступал в составе квартета с Лайзой Миннелли в телепрограмме итальянского телеканала.