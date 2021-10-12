На відео помітно, що привітання стало для Юлії сюрпризом. Фронтвумен гурту відсвяткувала своє 31-річчя.

До слова Тур неймовірних The HARDKISS в честь ювілею: в яких містах ще побуває легендарна група

День народження на сцені

Тепле привітання у Миколаєві організував чоловік артистки Валерій Бебко. В цей день у гурту було 2 концерти поспіль у рамках Всеукраїнського туру.

Привітання Юлії Саніної: відео

Він присвячений ще й ювілею групи – цьогоріч The Hardkiss святкує своє 10-ліття. Кліпи виконавців набирають мільйони переглядів, а саму Юлію експерти називають символом сучасної української рок-музики.

Розклад майбутніх виступів гурту: