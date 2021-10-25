У переліку є комедії, які чудово підійдуть для релакс вечора або романтичних побачень. Проте є й складніші постановки, наприклад, про Бабин Яр або вистава "Червоне, чорне і знову чорне" від Дикого театру.
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Кефір, зефір та кашемір
Вистава про роздуми щодо майбутнього. Автор спробував уявити, що було, якби можна було спланувати наступні кілька життів. Але, єдиний рецепт який можуть порадити герої – взяти два стакани кефіру, або какао, або гарного коньяку, сісти поруч з коханою людиною і… насолоджуватися теперішнім життям, а не шукати відповіді на дурні запитання!
Мій номер. Бабин Яр
Ця вистава сплетена з реальних історій людей нині живих та вже давно померлих. Листи, протоколи, записи щоденників – ось документальна основа вистави. Це спроба зрозуміти, що являє собою війна.
З 2014 року студенти 3 курсу Київського університету культури мають змогу спробувати свої сили на сцені у цій виставі. Вони промовляють до глядачів на тему любові у війні, про перевагу одних людей над іншими, про безкарність та нові війни.
Червоне, чорне і знову червоне
"Дикий театр" і "Мамаєва Слобода" презентують абсолютно український, абсолютно відірваний, абсолютно анархічний вестерн просто неба. За сценарієм, двоє ідейних анархістів збираються привести секретну скриньку для Батька Махна. Але вони гублять її в дорозі та потрапляє в руки ворога. Хлопці беруть у заручники одного з авторитетів свого супротивника, і мають усі шанси на успіх. Але до справи втручається Святий отець Онуфрій…
Зверніть увагу! У виставі є сцени невиправданої жорстокості, використовується лайка, грається українською і російською мовами, не підходить для романтичних побачень і не рекомендована чутливим людям.
Два анекдоти на вечерю
Дві історії про тих, хто хоч раз у житті закохувався. Геніальні п'єси Чехова "Ведмідь" і "Пропозиція" у виконанні цілого букета чудових артистів. На сцені виступатимуть Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та Олексій Вертинський! Організатори зазначають, що будуть каскадерські трюки та стрілянина, поцілунки й обійми, які не залишать глядачів байдужими.
Естроген
На сцені п'ятеро розкішних леді у переддень важливих подій їхнього щасливо життя. Про що вони думають та як насправді почуваються? У виставі автор спробував висвітлити справжні бажання у пошуках свого особистого щастя.