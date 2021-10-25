В перечне есть комедии, которые прекрасно подойдут для релакс вечера или романтических свиданий. Однако есть и более сложные постановки, например, о Бабином Яру или спектакль "Красное, черное и снова черное" от Дикого театра.

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Кефир, зефир и кашемир

Дата: 25 октября, 19:00

Локация: Театр на Михайловской, Верхняя сцена

Билеты: 300 гривен

Спектакль о размышлениях о будущем. Автор попытался представить, что было, если бы можно было спланировать следующие несколько жизней. Но, единственный рецепт который могут посоветовать герои – взять два стакана кефира или какао, или хорошего коньяка, сесть рядом с любимым человеком и ... наслаждаться настоящей жизнью, а не искать ответы на глупые вопросы!

Мой номер. Бабий Яр

Дата: 25 октября, 19:00

Локация: Киевский академический театр "Золотые ворота"

Билеты: 150 гривен

Возрастные ограничения: 14+

Этот спектакль – переплетение из реальных историй людей ныне живущих и уже давно умерших. Письма, протоколы, записи дневников – вот документальная основа представления. Это попытка понять, что представляет собой война.

С 2014 года студенты 3 курса Киевского университета культуры попробуют свои силы на сцене в этом спектакле. Они говорят со зрителями на тему любви в войне, о превосходстве одних людей над другими, о безнаказанности и новые войны.

Красное, черное и снова красное

Дата: 27 октября, 20:00

Локация: Сцена 6, улица Васильковская, 1

Билеты: 220 – 600 гривен

Возрастные ограничения: 21+

"Дикий театр" и "Мамаева Слобода" презентует абсолютно украинский, абсолютно оторванный, абсолютно анархический вестерн под открытым небом. По сценарию, двое идейных анархистов собираются привести секретный ящик для батьки Махно. Но они теряют его в дороге и попадает в руки ворога. Хлопцы берут в заложники одного из авторитетов своего противника, и имеют все шансы на успех. Но в дело вмешивается Святой отец Онуфрий ...

Обратите внимание! В спектакле есть сцены неоправданной жестокости, используется ругань, играет на украинском и русском языках, не подходит для романтических свиданий и не рекомендуется чувствительным людям.

Два анекдота на ужин

Дата: 27 октября, 19:00

Локация: Freedom Hall, улица Кирилловская, 134

Билеты: 400 – 780 гривен

Две истории о тех, кто хоть раз в жизни влюблялся. Гениальные пьесы Чехова "Медведь" и "Предложение" в исполнении целого букета прекрасных артистов. На сцене выступят Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик и Алексей Вертинский! Организаторы отмечают, что будут каскадерские трюки и стрельба, поцелуи и объятия, которые точно не оставят зрителей равнодушными.

Эстроген

Дата: 27 октября, 19:00

Локация: театр "Актор", улица Большая Житомирская, 40

Билеты: 100 – 300 гривен

На сцене пятеро роскошных леди в канун важных событий их счастливо жизни. О чем они думают и как на самом деле чувствуют? В спектакле автор попытался осветить истинные желания в поисках своего личного счастья.