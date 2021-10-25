Прем'єра "Дикого театру" або комедія з Горбуновим: 5 цікавих вистав тижня у Києві

Театральний сезон у розпалі: у Києві залучені майже усі театри та великі сцени. Afisha24 зробила добірку про 5 найцікавіших вистав тижня 25 – 31 жовтня, які можна подивитися у столиці.

У переліку є комедії, які чудово підійдуть для релакс вечора або романтичних побачень. Проте є й складніші постановки, наприклад, про Бабин Яр або вистава "Червоне, чорне і знову чорне" від Дикого театру.

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Кефір, зефір та кашемір

: 25 жовтня, 19:00: Театр на Михайлівській, Верхня сцена: 300 гривень

Вистава про роздуми щодо майбутнього. Автор спробував уявити, що було, якби можна було спланувати наступні кілька життів. Але, єдиний рецепт який можуть порадити герої – взяти два стакани кефіру, або какао, або гарного коньяку, сісти поруч з коханою людиною і… насолоджуватися теперішнім життям, а не шукати відповіді на дурні запитання!

Мій номер. Бабин Яр

: 25 жовтня, 19:00: Київський академічний театр "Золоті ворота": 150 гривень: 14+

Ця вистава сплетена з реальних історій людей нині живих та вже давно померлих. Листи, протоколи, записи щоденників – ось документальна основа вистави. Це спроба зрозуміти, що являє собою війна.

З 2014 року студенти 3 курсу Київського університету культури мають змогу спробувати свої сили на сцені у цій виставі. Вони промовляють до глядачів на тему любові у війні, про перевагу одних людей над іншими, про безкарність та нові війни.

Червоне, чорне і знову червоне

: 27 жовтня, 20:00: Сцена 6, вулиця Васильківська, 1: 220 – 600 гривень: 21+

"Дикий театр" і "Мамаєва Слобода" презентують абсолютно український, абсолютно відірваний, абсолютно анархічний вестерн просто неба. За сценарієм, двоє ідейних анархістів збираються привести секретну скриньку для Батька Махна. Але вони гублять її в дорозі та потрапляє в руки ворога. Хлопці беруть у заручники одного з авторитетів свого супротивника, і мають усі шанси на успіх. Але до справи втручається Святий отець Онуфрій…

Зверніть увагу! У виставі є сцени невиправданої жорстокості, використовується лайка, грається українською і російською мовами, не підходить для романтичних побачень і не рекомендована чутливим людям.

Два анекдоти на вечерю

: 27 жовтня, 19:00: Freedom Hall, вулиця Кирилівська, 134: 400 – 780 гривень

Дві історії про тих, хто хоч раз у житті закохувався. Геніальні п'єси Чехова "Ведмідь" і "Пропозиція" у виконанні цілого букета чудових артистів. На сцені виступатимуть Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та Олексій Вертинський! Організатори зазначають, що будуть каскадерські трюки та стрілянина, поцілунки й обійми, які не залишать глядачів байдужими.

Естроген

: 27 жовтня, 19:00: театр "Актор", вулиця Велика Житомирська, 40: 100 – 300 гривень

На сцені п'ятеро розкішних леді у переддень важливих подій їхнього щасливо життя. Про що вони думають та як насправді почуваються? У виставі автор спробував висвітлити справжні бажання у пошуках свого особистого щастя.