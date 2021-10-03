Ближче до мистецтва: 8 виставок у Львові з безплатним входом

Львів – культурна столиця України. Тут завжди відбувається чимало мистецьких подій, зокрема, виставок, театральних вистав, кінопоказів тощо. У новій добірці Afisha24 зібрали 8 цікавих виставок, на які можна потрапити абсолютно безкоштовно.

У переліку є різні за напрямком експозиції. Є й живопис, і фотороботи, і навіть – аудіопрогулянка.

Актуально Львів перетворився на театральну сцену: які вистави відбуватимуться на фестивалі "Золотий лев"

Безкоштовні виставки у Львові: перелік

Виставка "Близько" Тараса Бичка

: до 3 жовтня 2021 року: Lviv Art Center (вулиця Стефаника, 11 / код на брамі 27)

Тема виставки "Близько": переживання змін душевного стану через пережиту онкологію. Тарас Бичко за допомогою фотоматеріалу описує становище, в якому опинився і яке співіснує поруч з нами.

Виставка "Премія Андрія Бокотея: 2018-2021"

: до 3 жовтня 2021 року: Галерея Львівської національної академії мистецтв (вулиця Кубійовича, 35б)

Експозиція складається із двох тематичних блоків та розповідає глядачеві про здобутки молодих склярів. Тож якщо вам цікаво побачити здобутки молодої генерації української школи художнього скла – варто поспішити!

Виставка "Суспільство з кіноапаратом"

: до 12 грудня 2021 року: Центр міської історії (вулиця академіка Богомольця, 6)

Виставка "Суспільство з кіноапаратом" запрошує зазирнути у світ кіноаматорства, простежити історією цього явища, показати унікальні, раніше небачені матеріали. Вони розкриють минуле авторів з перспективи особистого погляду людини. Глибока та цікава експозиція.

Виставка "(Не)приховане" Катерини Резніченко

: до 14 жовтня 2021 року: Арт-кав’ярня "Квартира 35" / Дзиґа (вулиця Вірменська, 35)

Бути відвертим означає бути готовим відкрити свій потаємний, прихований від сторонніх світ думок, почуттів, тіла. Проте, там же часто є щось трохи незручне, болюче, оскільки саме інтимні, важкі і неприємні речі хочеться заховати, зробити потаємними. Що ж не проховує авторка – можна дізнатися у арт-кав’ярні

Виставка живопису Ігоря Теплого "Матриця"

: до 24 жовтня 2021 року: Мистецька галерея "Зелена Канапа" (вулиця Вірменська, 7)

Ігор Теплий створив серію творів з використанням кольорових послідовностей у геометрії композиції. За його словами кожен колір – частинка матриці в якій є ми всі і кожен окремо, є наші дії, вчинки, емоції. Художник надає усьому кольору і складає з частинок свою картину світу – різнокольорову.

Виставка й аудіопрогулянка "Слідами спогадів Підзамча"

: до 17 жовтня 2021 року: AIR Space / Jam Factory Art Center (вулиця Механічна, 5)

Дослідження спогадів, пов’язаних з районом Підзамче, лягли в основу цьогорічної мистецької резиденції у Львові, яку організовує Jam Factory Art Center в рамках міжнародної платформи Magic Carpets. І краще це побачити й почути особисто.

Мультимедійна інсталяція "Бруно Шульц. Pеспубліка мрій"

: до 6 жовтня 2021 року: РадіоГараж (вулиця Князя Романа, 6)

Мультимедійна інсталяція режисера Міки Джонсона – це простір, присвячений польському художнику та письменнику Бруно Шульцу. Проєкт розкриває аспекти життя та творчості митця, переосмислене сучасниками.

Проєкт "Форма – Зміст" Артура Солецького

: до 10 жовтня 2021 року: Арт-центр "Дзиґа" (вулиця Вірменська, 35)

Поняття "форма" має багато змістових навантажень, але не завжди реципієнтом розуміється саме те значення, яке автор закладає під час формотворення. Чи можна прочитати закладене у форму без пояснення? Що побачите ви?