На вихідні 2 – 3 жовтня у Львові синоптики прогнозують сонячну та доволі теплу погоду. Тому дивитися вистави просто неба – суцільне задоволення.
До слова Концерт Монатіка чи екшен про Бонда: як цікаво провести вихідні 2 – 3 жовтня у Києві
Програма фестивалю
Вистава "Весела історія царівни Несміяни"
На глядачів очікує цікаве дійство від професіоналів своєї справи. Виставу покаже Київський вуличний театр "Highlights".
Вистава "Any show"
Виставу презентують резиденти Одеського театру Маскі "корпорації клоунів Orange mood".
Вистава "Театр сміху й гріху, або Український Декамерон"
Команда Чернігівського обласного Молодіжного театру підготувала виставу на 2 дії, які відбуватиметься в теплому та затишному театрі.
Вистава "Це все вона"
Виставу покаже Незалежний театральний проєкт – команда молодих та амбіційних киян.
Вистава "Емігранти"
Виставу покажуть спільно два колективи театру – Petofi з Угорщини та Jokai зі Словаччини. Обидвом колективам дуже близька тема їхнього виступу.
Вистава "Маленький принц"
Поверне в дитинство та мудру казку Антуана де Сент-Екзюпері камерний театр Бартока з Угорщини. Є вікові обмеження – глядачі мають бути старші 14 років.
Вистава "Top Girls" (18+)
Презентують свою працю актори Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Важливо! Діють вікові обмеження 18+.
Вистава "Америка"
Виставу покаже команда Львівського академічного театру "Воскресіння".
Про фестиваль
Перші заходи відбувались у 1989 році, проте свою назву та концепт остаточно сформувалися вже у Незалежній Україні. Слово експеримент стало ключовим у концепції фестивалю 1994 р., іменувався першим фестивалем молодіжного експериментального театру. Починаючи з 1996 року він проводиться під девізом "Класика очима експерименту".
Як відбувалось відкриття фестивалю: відео