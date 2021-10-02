На вихідні 2 – 3 жовтня у Львові синоптики прогнозують сонячну та доволі теплу погоду. Тому дивитися вистави просто неба – суцільне задоволення.

До слова Концерт Монатіка чи екшен про Бонда: як цікаво провести вихідні 2 – 3 жовтня у Києві

Програма фестивалю

Вистава "Весела історія царівни Несміяни"

Коли: 2 жовтня, 14:00

Тривалість: 50 хвилин

Локація: площа перед Оперним театром

На глядачів очікує цікаве дійство від професіоналів своєї справи. Виставу покаже Київський вуличний театр "Highlights".

Вистава "Any show"

Коли: 2 жовтня, 15:30

Тривалість: 75 хвилин

Локація: площа перед Оперним театром

Виставу презентують резиденти Одеського театру Маскі "корпорації клоунів Orange mood".

Вистава "Театр сміху й гріху, або Український Декамерон"

Коли: 2 жовтня, 17:00

Тривалість: 135 хвилин

Локація: театр "Воскресіння", площа Генерала Григоренка, 5

Команда Чернігівського обласного Молодіжного театру підготувала виставу на 2 дії, які відбуватиметься в теплому та затишному театрі.

Вистава "Це все вона"

Коли: 2 жовтня, 19:30

Тривалість: 90 хвилин

Локація: Перший театр, вулиця Гнатюка, 11

Виставу покаже Незалежний театральний проєкт – команда молодих та амбіційних киян.

Вистава "Емігранти"

Коли: 3 жовтня, 16:00

Тривалість: 110 хвилин

Локація: театр "Воскресіння", площа Генерала Григоренка, 5

Виставу покажуть спільно два колективи театру – Petofi з Угорщини та Jokai зі Словаччини. Обидвом колективам дуже близька тема їхнього виступу.

Вистава "Маленький принц"

Коли: 3 жовтня, 18:00

Тривалість: 60 хвилин

Локація: Перший театр, вулиця Гнатюка, 11

Поверне в дитинство та мудру казку Антуана де Сент-Екзюпері камерний театр Бартока з Угорщини. Є вікові обмеження – глядачі мають бути старші 14 років.

Вистава "Top Girls" (18+)

Коли: 3 жовтня, 19:00

Тривалість: 180 хвилин

Локація: театр Лесі, вулиця Городоцька, 36

Презентують свою працю актори Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Важливо! Діють вікові обмеження 18+.

Вистава "Америка"

Коли: 3 жовтня, 19:30

Тривалість: 120 хвилин

Локація: театр "Воскресіння", площа Генерала Григоренка, 5

Виставу покаже команда Львівського академічного театру "Воскресіння".

Про фестиваль

Перші заходи відбувались у 1989 році, проте свою назву та концепт остаточно сформувалися вже у Незалежній Україні. Слово експеримент стало ключовим у концепції фестивалю 1994 р., іменувався першим фестивалем молодіжного експериментального театру. Починаючи з 1996 року він проводиться під девізом "Класика очима експерименту".

Як відбувалось відкриття фестивалю: відео