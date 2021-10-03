В перечне есть разные по направлению экспозиции. Есть и живопись, и фотоработы, а также - аудиопрогулка.

Актуально Львов превратился в театральную сцену: какие спектакли пройдут на фестивале "Золотой лев"

Бесплатные выставки во Львове: перечень

Выставка "Близко" Тараса Бычка

Дата: до 3 октября 2021 года

Локация: Lviv Art Center (улица Стефаника, 11 / код на подъезде 27)

Тема выставки "Близко": переживания изменений душевного состояния через пережитую онкологию. Тарас Бычок с помощью фотоматериала описывает положение, в котором оказался и которое сосуществует рядом с нами.

Выставка "Премия Андрея Бокотея: 2018-2021"

Дата: до 3 октября 2021 года

Локация: Галерея Львовской национальной академии искусств (улица Кубиевича, 35б)

Экспозиция состоит из двух тематических блоков и рассказывает зрителю о достижениях молодых стекольщиков. Поэтому если вам интересно увидеть достижения молодого поколения украинской школы художественного стекла – стоит поспешить!

Выставка "Общество с киноаппаратом"

Дата: до 12 декабря 2021 года

Локация: Центр міської історії (улица академика Богомольца, 6)

Выставка "Суспільство з кіноапаратом" запрошує зазирнути у світ кіноаматорства, простежити історією цього явища, показати унікальні, раніше небачені матеріали. Вони розкриють минуле авторів з перспективи особистого погляду людини. Глибока та цікава експозиція.

Выставка "(Не)приховане" Катерини Резніченко

Дата: до 14 октября 2021 года

Локация: Арт-кафе "Квартира 35" / Дзига ( улица Армянская, 35)

Быть откровенным значит быть готовым открыть свой сокровенный, скрытый от посторонних мир мыслей, чувств, тела. Однако, там же часто есть что-то немного неудобно, больно, поскольку именно интимные, тяжелые и неприятные вещи хочется спрятать, сделать потайной. Чем не проховуе автор – можно узнать в арт-кафе

Выставка живописи Игоря Теплого "Матрица"

Дата: до 24 октября 2021

Локация: художественная галерея "Зелена Канапа" (улица Армянская, 7)

Игорь Теплый создал серию произведений с использованием цветных последовательностей в геометрии композиции. По его словам каждый цвет - частица матрицы в которой есть мы все и каждый в отдельности, наши действия, поступки, эмоции. Художник придает всему цвета и составляет из частиц свою картину мира – разноцветную.

Выставка иаудиопрогулянка "По следам воспоминаний Подзамче"

Дата: до 17 октября 2021

Локация: AIR Space / Jam Factory Art Center (улица Механическая, 5)

Исследование воспоминаний, связанных с районом Подзамче, легли в основу нынешней художественной резиденции во Львове, которую организует Jam Factory Art Center в рамках международной платформы Magic Carpets. И лучше это увидеть и услышать лично.

Мультимедийная инсталляция "Бруно Шульц. Pеспублика мечты"

Дата: до 6 октября 2021

Локация: РадиоГараж (улица Князя Романа, 6)

Мультимедийная инсталляция режиссера Мики Джонсона – это пространство, посвященный польскому художнику и писателю Бруно Шульцу. Проект раскрывает аспекты жизни и творчества художника, переосмыслено современниками.

Проект "Форма - содержание" Артура Солецкого

Дата: до 10 октября 2021

Локация: Арт-центр "Дзига" (улица Армянская, 35)

Понятие "форма" имеет много смысловых нагрузок, но не всегда реципиентом понимается именно то значение, которое автор закладывает во время формообразования. Можно прочитать заложено в форму без объяснения? Что увидите?