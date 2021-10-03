В перечне есть разные по направлению экспозиции. Есть и живопись, и фотоработы, а также - аудиопрогулка.
Актуально Львов превратился в театральную сцену: какие спектакли пройдут на фестивале "Золотой лев"
Бесплатные выставки во Львове: перечень
Выставка "Близко" Тараса Бычка
Тема выставки "Близко": переживания изменений душевного состояния через пережитую онкологию. Тарас Бычок с помощью фотоматериала описывает положение, в котором оказался и которое сосуществует рядом с нами.
Выставка "Премия Андрея Бокотея: 2018-2021"
Экспозиция состоит из двух тематических блоков и рассказывает зрителю о достижениях молодых стекольщиков. Поэтому если вам интересно увидеть достижения молодого поколения украинской школы художественного стекла – стоит поспешить!
Выставка "Общество с киноаппаратом"
Выставка "Суспільство з кіноапаратом" запрошує зазирнути у світ кіноаматорства, простежити історією цього явища, показати унікальні, раніше небачені матеріали. Вони розкриють минуле авторів з перспективи особистого погляду людини. Глибока та цікава експозиція.
Выставка "(Не)приховане" Катерини Резніченко
Быть откровенным значит быть готовым открыть свой сокровенный, скрытый от посторонних мир мыслей, чувств, тела. Однако, там же часто есть что-то немного неудобно, больно, поскольку именно интимные, тяжелые и неприятные вещи хочется спрятать, сделать потайной. Чем не проховуе автор – можно узнать в арт-кафе
Выставка живописи Игоря Теплого "Матрица"
Игорь Теплый создал серию произведений с использованием цветных последовательностей в геометрии композиции. По его словам каждый цвет - частица матрицы в которой есть мы все и каждый в отдельности, наши действия, поступки, эмоции. Художник придает всему цвета и составляет из частиц свою картину мира – разноцветную.
Выставка иаудиопрогулянка "По следам воспоминаний Подзамче"
Исследование воспоминаний, связанных с районом Подзамче, легли в основу нынешней художественной резиденции во Львове, которую организует Jam Factory Art Center в рамках международной платформы Magic Carpets. И лучше это увидеть и услышать лично.
Мультимедийная инсталляция "Бруно Шульц. Pеспублика мечты"
Мультимедийная инсталляция режиссера Мики Джонсона – это пространство, посвященный польскому художнику и писателю Бруно Шульцу. Проект раскрывает аспекты жизни и творчества художника, переосмыслено современниками.
Проект "Форма - содержание" Артура Солецкого
Понятие "форма" имеет много смысловых нагрузок, но не всегда реципиентом понимается именно то значение, которое автор закладывает во время формообразования. Можно прочитать заложено в форму без объяснения? Что увидите?