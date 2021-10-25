Ніколи ще не був у Львові, – WellBoy готується до особливого концерту

Нова зірка української сцени WellBoy виступить із концертом у Львові. Подія відбудеться вже 19 листопада. Артист записав для читачів Afisha24 ексклюзивне запрошення.

Wellboy пообіцяв, що виконає пісні, що вже стали хітами. Також артист зіграє та заспіває нові, ще не записані композиції.

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Перший виступ у Львові

Антон Вельбой (Wellboy) дасть перший великий концерт у Malevich Concert Arena, що у Львові. Почути улюблені треки про гусей та вишні можна буде 19 листопада о 20:00. Квитки на виступ зірки коштують від 190 гривень.

Будемо співати пісні: старі й нові, а також не опубліковані треки. А ще – вриватися і душевно співати під укулеле,

– зазначив Wellboy.

Артист зізнався, що це також його перша мандрівка до міста Лева. Тому Wellboy хоче насолодитися містом і виступом на повну.

Запрошення Антона Wellboy: дивіться відео