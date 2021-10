Загалом у прокат вийшло 4 новинки та оновлений відцифрований фільм Федеріко Фелліні. Це вже гарна традиція – що два тижні на великих екранах з'являється класична кінострічка.

До слова Freedom Jazz запалять у Києві з концертами: чим здивує нове шоу від Олени Коляденко

Де гроші

Жанр: комедія

Режисер: Михайло Хома

Актори: Ада Роговцева, Михайло Хома, Сергій Либа

За підтримки Держкіно 21 жовтня вийшла стрічка авантюрна комедія-квест "Де гроші". За сюжетом, головний герой – піаніст Міша – влаштовується на роботу до багатої дами. Йому потрібно терміново знайти гроші, щоб визволити з-під арешту друга. Та виявляється, що запитання "Де гроші?" цікавить у цьому будинку не лише його.

Найголовніше, щоб цей фільм сподобався українському глядачу. Тому що відсьогодні ми стартуємо у кінотеатрах країни, розраховуємо на підтримку глядача. Основне завдання – ефект здивування. Щоб ті, хто побачать наш фільм, сказали: "О! Можливо і в Україні таке робити!". Також ми дублюємо фільм англійською, іспанською мовами й розраховуємо на те, що підемо на міжнародні платформи,

– зазначив режисер-постановник, виконавець головної ролі Михайло Хома (DZIDZIO)

Трейлер фільму-квесту: відео

Остання дуель

Жанр: драма

Режисер: Рідлі Скотт

Актори: Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер

Глядачам пропонують проглянути історичну драму режисера Рідлі Скотта. Її зняли за мотивами книги Еріка Ягера "The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France".

Уявіть себе у Нормандії у ХІV столітті. Коли є король, рицарі та певна соціальна ієрархія. За сюжетом, лицар Жан де Карруж хоче поновити справедливість та честь своєї дружини. Але мирного варіанту не існує – все має вирішити дуель, а переможець буде правим.

Родина Адамсів 2

Жанр: жахи, комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фентезі

Режисери: Грег Тірнан, Конрад Вернон, Лаура Бруссо

Актори: Оскар Айзек, Шарліз Терон, Хлоя Грейс Морец

Похмура сімейка Адамсів повертається на екрани! але тепер їхні проблеми стали більш людськими, буденними та цікавими юному глядачу. Діти цієї неординарної сімейки починають віддалятися від батьків, а це своєю чергою, турбує дорослих. Щоб знову згуртувати родину і повернути втрачену єдність, було вирішено поїхати в подорож по країні на сімейному катафалку. І тут починаються пригоди...

Хелловін убиває

Жанр: жахи, трилер

Режисер: Девід Гордон Грін

Актори: Джемі Лі Кертіс, Джуді Грір, Ентоні Майкл Холл

На великих екранах покажуть ще одну частину відомого трилеру "Хелловін убиває". Це вже 12 кінострічка з 13. Фільмувати почали знімати у вересні 2019 року, але через пандемію COVID-19 вихід на екрани довелось перенести на рік.

Отже, Майкл Майєрс знову дочекався Хелловіну та береться за свою улюблену справу. Він стане черговим нічним кошмаром для Лорі Строуд (Джеймі Лі Кертіс) і лише вона зможе його зупинити.

Голос Місяця

Жанр: драма, комедія

Режисер: Федеріко Фелліні

Актори: Роберто Беніньї, Паоло Вілладжо, Надия Оттавиани

Комедійна драма "Голос Місяця" була знята у копродукції Італії та Франції. Цей фільм – остання робота Федеріко Фелліні, кінематографічна кар’єра якого тривала 50 років. За сюжетом дивак та сновида Іво Сальвіні чує голос Місяця. Нещодавно його виписали з психічної лікарні, тому цінує свій час. Він уважний до кожного, хто трапляється на його шляху. Пригоди змінюються одне одного: навколо Іво міняються люди та обставини.