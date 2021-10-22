Загалом у прокат вийшло 4 новинки та оновлений відцифрований фільм Федеріко Фелліні. Це вже гарна традиція – що два тижні на великих екранах з'являється класична кінострічка.
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Де гроші
За підтримки Держкіно 21 жовтня вийшла стрічка авантюрна комедія-квест "Де гроші". За сюжетом, головний герой – піаніст Міша – влаштовується на роботу до багатої дами. Йому потрібно терміново знайти гроші, щоб визволити з-під арешту друга. Та виявляється, що запитання "Де гроші?" цікавить у цьому будинку не лише його.
Найголовніше, щоб цей фільм сподобався українському глядачу. Тому що відсьогодні ми стартуємо у кінотеатрах країни, розраховуємо на підтримку глядача. Основне завдання – ефект здивування. Щоб ті, хто побачать наш фільм, сказали: "О! Можливо і в Україні таке робити!". Також ми дублюємо фільм англійською, іспанською мовами й розраховуємо на те, що підемо на міжнародні платформи,
– зазначив режисер-постановник, виконавець головної ролі Михайло Хома (DZIDZIO)
Трейлер фільму-квесту: відео
Остання дуель
Глядачам пропонують проглянути історичну драму режисера Рідлі Скотта. Її зняли за мотивами книги Еріка Ягера "The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France".
Уявіть себе у Нормандії у ХІV столітті. Коли є король, рицарі та певна соціальна ієрархія. За сюжетом, лицар Жан де Карруж хоче поновити справедливість та честь своєї дружини. Але мирного варіанту не існує – все має вирішити дуель, а переможець буде правим.
Родина Адамсів 2
Похмура сімейка Адамсів повертається на екрани! але тепер їхні проблеми стали більш людськими, буденними та цікавими юному глядачу. Діти цієї неординарної сімейки починають віддалятися від батьків, а це своєю чергою, турбує дорослих. Щоб знову згуртувати родину і повернути втрачену єдність, було вирішено поїхати в подорож по країні на сімейному катафалку. І тут починаються пригоди...
Хелловін убиває
На великих екранах покажуть ще одну частину відомого трилеру "Хелловін убиває". Це вже 12 кінострічка з 13. Фільмувати почали знімати у вересні 2019 року, але через пандемію COVID-19 вихід на екрани довелось перенести на рік.
Отже, Майкл Майєрс знову дочекався Хелловіну та береться за свою улюблену справу. Він стане черговим нічним кошмаром для Лорі Строуд (Джеймі Лі Кертіс) і лише вона зможе його зупинити.
Голос Місяця
Комедійна драма "Голос Місяця" була знята у копродукції Італії та Франції. Цей фільм – остання робота Федеріко Фелліні, кінематографічна кар’єра якого тривала 50 років. За сюжетом дивак та сновида Іво Сальвіні чує голос Місяця. Нещодавно його виписали з психічної лікарні, тому цінує свій час. Він уважний до кожного, хто трапляється на його шляху. Пригоди змінюються одне одного: навколо Іво міняються люди та обставини.